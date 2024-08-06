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美籍華裔諾貝爾物理學獎得主李政道逝世 享耆壽98歲

記者賴錦宏、李芯／綜合報導
曾獲諾貝爾物理學獎的李政道4日去世，圖為李政道2005年在北京回顧與愛因斯坦相處的美好時光。(中新社)
曾獲諾貝爾物理學獎的李政道4日去世，圖為李政道2005年在北京回顧與愛因斯坦相處的美好時光。(中新社)

華裔諾貝爾物理學獎得主李政道因病醫治無效，4日在舊金山逝世，享耆壽98歲。1957年，當時31歲的李政道與同是華裔物理學家的楊振寧一起因「弱作用下宇稱不守恆」的發現獲得諾貝爾物理學獎，廣受關注。

據公開資料，李政道1926年11月24日生於上海，原籍江蘇蘇州，為美籍華裔物理學家，曾獲選為中央研究院院士，也是中國科學院外籍院士、美國國家科學院院士。

李政道長期從事物理方面研究，在量子場論、基本粒子理論、核物理、統計力學、流體力學、天體物理等領域做出成果。在弱相互作用研究領域，他提出二分量中微子理論、弱相互作用的普適性、中間玻色子理論以及中性K介子衰變中的CP破壞等研究成果。他還曾創立非拓撲性孤子理論及強子模型，提出量子場論中的「李模型」、「KLN定理」及「反常核態」概念等。

中國的三聯生活周刊今年6月在一篇李政道的報導中稱，李政道31歲便獲得諾貝爾物理學獎，成為史上第二年輕的諾貝爾物理學獎得主。李政道在20世紀七○和八○年代遊走於中美兩國之間，發揮自己的影響力，為眾多中國學生打開一扇留學之門。

李政道為新竹清華大學第一屆傑出校友，新竹清大在1997年頒給他名譽理學博士學位。李政道也是台灣師範大學美術系的名譽講座教授，台師大美術系名譽教授蘇憲法指出，李政道喜歡畫畫，時任校長郭義雄決定聘他為美術系名譽講座教授。

2009年暑假，蘇憲法當時是系主任，前往美國哥倫比亞大學拜訪當時已經高齡83歲的李政道，他們除了談論藝術，李政道也分享他用簽字筆插畫形式表現的物理學，當時他身體健康且健談、對人和藹可親，完全沒有架子，令他印象深刻。

李政道 諾貝爾 華裔

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