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美擬祭新規 自動駕駛汽車禁用中國軟體

記者陳政錄／綜合報導
中國正積極發展自動駕駛汽車，圖為近日開展無人駕駛出行服務與測試。(新華社)
中國正積極發展自動駕駛汽車，圖為近日開展無人駕駛出行服務與測試。(新華社)

美國政府擬提出新規，禁止搭載L3等級以上自動駕駛系統的車輛使用中國軟體，等同一併禁止中國品牌汽車在美國進行道路測試。中國駐美國大使館發言人回應，中方將堅決捍衛自身合法權益。

路透引述知情人士稱，美國商務部預計在未來數周內，提議禁止在L3級及以上自動駕駛和智慧聯網汽車使用中國軟體。美國還計畫提議禁止車輛配備中國的先進無線通訊能力模組。

根據提案，美國汽車製造商和供應商未來需要對他們的自動駕駛軟體，是否在中國等「受關注外國實體」開發，進行核實。

國會眾院6月下旬就曾召開過兩場涉及中美貿易的聽證會，商務部長雷蒙多當時說，正草擬有關要求中國電動車所有數據必須存放在美國的規定。商務部負責工業與安全事務的副部長艾倫·埃斯特維茲上月表示，聯邦計畫在8月發布有關聯網汽車的有關規定，預計對中國和其他受關注外國實體所製造的部分軟體實施限制。商務部的一名發言人也在本月4日表示，他們對汽車聯網技術相關的國家安全風險表示擔憂。

中國駐美國大使館發言人回應，電動汽車是全球化的產業，只有分工合作才能互利共贏，只有公平競爭才能帶來技術進步，中方敦促美方切實遵守市場原則和國際貿易規則，為各國企業創造公平競爭環境。中方將堅決捍衛自身合法權益。

目前美國已對中國製造的電動車徵收超過100%關稅，其清潔能源法案亦阻礙了汽車製造商使用中國電池。針對美方做法，中國外交部曾回應，美國炒作所謂「中國數據威脅論」，不過是為了配合其打壓中國的行動編造藉口，希望美方能以實際行動維護開放、公正、非歧視的營商環境。

美商務部預計在未來數周內提議禁止在自動駕駛和連網汽車中搭載中國軟體。圖為商務部長...
美商務部預計在未來數周內提議禁止在自動駕駛和連網汽車中搭載中國軟體。圖為商務部長雷蒙多。(路透)

商務部 大使館 電動車

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