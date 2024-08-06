美擬祭新規 自動駕駛汽車禁用中國軟體

中國正積極發展自動駕駛汽車，圖為近日開展無人駕駛出行服務與測試。(新華社)

美國政府擬提出新規，禁止搭載L3等級以上自動駕駛系統的車輛使用中國軟體，等同一併禁止中國品牌汽車在美國進行道路測試。中國駐美國大使館 發言人回應，中方將堅決捍衛自身合法權益。

路透引述知情人士稱，美國商務部 預計在未來數周內，提議禁止在L3級及以上自動駕駛和智慧聯網汽車使用中國軟體。美國還計畫提議禁止車輛配備中國的先進無線通訊能力模組。

根據提案，美國汽車製造商和供應商未來需要對他們的自動駕駛軟體，是否在中國等「受關注外國實體」開發，進行核實。

國會眾院6月下旬就曾召開過兩場涉及中美貿易的聽證會，商務部長雷蒙多當時說，正草擬有關要求中國電動車 所有數據必須存放在美國的規定。商務部負責工業與安全事務的副部長艾倫·埃斯特維茲上月表示，聯邦計畫在8月發布有關聯網汽車的有關規定，預計對中國和其他受關注外國實體所製造的部分軟體實施限制。商務部的一名發言人也在本月4日表示，他們對汽車聯網技術相關的國家安全風險表示擔憂。

中國駐美國大使館發言人回應，電動汽車是全球化的產業，只有分工合作才能互利共贏，只有公平競爭才能帶來技術進步，中方敦促美方切實遵守市場原則和國際貿易規則，為各國企業創造公平競爭環境。中方將堅決捍衛自身合法權益。