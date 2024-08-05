我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗副手 他先出局？凱利稱「專心服務州民」

巴奧／中國男子混泳接力摘金 打破美60年不敗紀錄

全美最熱城市…鳳凰城救人手冊：中暑者先浸冰袋

編譯徐薏茹／綜合報導
鳳凰城高溫和死亡人數都創紀錄，一名婦女在沒有空調的移動房屋內中暑死亡。(美聯社)
鳳凰城高溫和死亡人數都創紀錄，一名婦女在沒有空調的移動房屋內中暑死亡。(美聯社)

在美國最熱的城市鳳凰城，高溫和死亡人數都創下紀錄，現在鳳凰城的氣溫比正常時高出5至6度，馬瑞科帕郡(Maricopa County)的高溫致死人數在過去七年變成四倍以上，專家正想方設法讓鳳凰城更適宜生存。

鳳凰城消防隊長麥克戴德(Robert McDade)正在協助重新編寫「如何救護熱傷害」的工作手冊，他警告，體溫超過華氏104度的每一分鐘「都是在煮大腦，器官開始關閉」。

多個世代以來，中暑患者送到醫院後才會冰敷，但現在情況已經不同，鳳凰市的所有救護車和消防車都備有充足的冰塊，當有人中暑時，急救人員會將患者浸在冰袋中立即降溫，這一策略在運動領域和軍隊中已經被證明有效。

鳳凰城消防隊長派瑞托(John Prato)說：「目標是在到達醫院前，或是在30分鐘內，讓患者的體溫降到102.4度以下。」

遭受中暑的通常是遊民，許多人還有成癮問題。

市長佳勒果(Kate Gallego)2019年上任後很快便瞭解到，當氣溫持續超過115度時，藥物濫用、缺乏可負擔住房和過時基礎設施等常見的都市問題變得更加危險，「我們最近失去的人約65%有成癮問題。我們失去太多受安非他命影響的人，以及未在需要時到室內或降溫的人。」。

2021年佳勒果成立全美第一個「高溫因應緩解辦事處」，今年4月鳳凰城市議會通過第一個工人保護法，佳勒果說：「我們審視一切，包括提供陰涼的工作環境、喝水休息，以及如何輪替施工時間。」

夜間氣溫居高不下，有時仍然超過90度，數據顯示大多數人尋求緊急救助時正是城市的降溫設施關閉的時候，「這是我們去年夏季學到的一大教訓，我們當時只有一個地點整夜開放，現在我們正在增加設點。」

州長霍布斯(Katie Hobbs)3月發布行政命令，將18個貨櫃改造成移動式太陽能降溫中心。

一些專家則致力於改變環境本身，將太陽輻射反射回太空，並防止路面、建築、人行道等變得過熱；白色屋頂是大多數商業大樓的標準配置，120多哩的「涼爽路面」以密封材料反射足夠的陽光，能將表面溫度降低最多8度。

高溫 太空 遊民

上一則

烏克蘭飛彈命中 俄潛艦當場沉沒黑海海底

下一則

F-16終於部署烏克蘭 澤倫斯基：抗俄新篇章

延伸閱讀

手機App申請 日本中暑保險需求增長

手機App申請 日本中暑保險需求增長
全美1/10人在吃 服用抗憂藥SSRIs 當心中暑風險

全美1/10人在吃 服用抗憂藥SSRIs 當心中暑風險
台北熱到攝氏39.4度 今年平地最高溫

台北熱到攝氏39.4度 今年平地最高溫
新冠再起 初期症狀像中暑 還有時間差攻擊

新冠再起 初期症狀像中暑 還有時間差攻擊

熱門新聞

前總統川普。（美聯社）

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

2024-07-28 20:02
川普質疑賀錦麗族裔背景，賀錦麗（圖）晚間在休士頓活動做出回應。(美聯社)

被川普質疑印裔、非裔變來變去？ 賀錦麗霸氣回應

2024-07-31 22:14
共和黨籍總統和副總統候選人川普（圖左）與范斯（圖右）。（美聯社）

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

2024-07-30 08:03
當年29歲的賀錦麗，其實是60歲加州議會議長布朗（Willie Brown）的情婦。(歐新社)

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

2024-08-01 03:36
美國共和黨副總統候選人范斯。路透

川普稱副手人選不影響大選 精準預測9屆大選專家這麼說

2024-08-03 09:33
川普遭遇暗殺行動後，特勤局加強海湖莊園的保護。圖為以色列總理內唐亞胡車隊浩浩蕩蕩到訪海湖莊園。(美聯社)

中國公民企圖闖海湖莊園被捕 稱持有文件證明北京與川普遇刺有關

2024-08-03 13:08

超人氣

更多 >
奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金
孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東
巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄

巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄
華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退
維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者