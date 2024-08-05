全美最熱城市…鳳凰城救人手冊：中暑者先浸冰袋

鳳凰城高溫和死亡人數都創紀錄，一名婦女在沒有空調的移動房屋內中暑死亡。(美聯社)

在美國最熱的城市鳳凰城，高溫 和死亡人數都創下紀錄，現在鳳凰城的氣溫比正常時高出5至6度，馬瑞科帕郡(Maricopa County)的高溫致死人數在過去七年變成四倍以上，專家正想方設法讓鳳凰城更適宜生存。

鳳凰城消防隊長麥克戴德(Robert McDade)正在協助重新編寫「如何救護熱傷害」的工作手冊，他警告，體溫超過華氏104度的每一分鐘「都是在煮大腦，器官開始關閉」。

多個世代以來，中暑患者送到醫院後才會冰敷，但現在情況已經不同，鳳凰市的所有救護車和消防車都備有充足的冰塊，當有人中暑時，急救人員會將患者浸在冰袋中立即降溫，這一策略在運動領域和軍隊中已經被證明有效。

鳳凰城消防隊長派瑞托(John Prato)說：「目標是在到達醫院前，或是在30分鐘內，讓患者的體溫降到102.4度以下。」

遭受中暑的通常是遊民 ，許多人還有成癮問題。

市長佳勒果(Kate Gallego)2019年上任後很快便瞭解到，當氣溫持續超過115度時，藥物濫用、缺乏可負擔住房和過時基礎設施等常見的都市問題變得更加危險，「我們最近失去的人約65%有成癮問題。我們失去太多受安非他命影響的人，以及未在需要時到室內或降溫的人。」。

2021年佳勒果成立全美第一個「高溫因應緩解辦事處」，今年4月鳳凰城市議會通過第一個工人保護法，佳勒果說：「我們審視一切，包括提供陰涼的工作環境、喝水休息，以及如何輪替施工時間。」

夜間氣溫居高不下，有時仍然超過90度，數據顯示大多數人尋求緊急救助時正是城市的降溫設施關閉的時候，「這是我們去年夏季學到的一大教訓，我們當時只有一個地點整夜開放，現在我們正在增加設點。」

州長霍布斯(Katie Hobbs)3月發布行政命令，將18個貨櫃改造成移動式太陽能降溫中心。

一些專家則致力於改變環境本身，將太陽輻射反射回太空 ，並防止路面、建築、人行道等變得過熱；白色屋頂是大多數商業大樓的標準配置，120多哩的「涼爽路面」以密封材料反射足夠的陽光，能將表面溫度降低最多8度。