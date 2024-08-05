南極洲也高溫 驟升50個華氏度

南極洲也出現破紀錄熱浪，部分地區氣溫比正常值高出50個華氏度。圖為在南極洲世界上最大的冰山。(路透)

正值冬季的南極洲自7月中旬以來，出現破紀錄熱浪，部分地區氣溫比正常值高出50個華氏度，南極氣溫異常現象代表地球暖化 加快腳步，不利於全球數百萬人的生存。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，氣象數據顯示南極洲東部部分地區出現氣溫異常，往年維持在華氏負58至負76度，如今卻處於華氏負13至負22度之間，預估這波高溫 將持續至8月上旬。

日益惡化的空氣污染導致全球氣溫上升，正值冬季的南極洲卻一反常態出現高溫，英國南極調查局(British Antarctic Survey，BAS)大氣冰層暨氣候部門科學負責人布雷斯多(Thomas Bracegirdle)坦承：「現階段我們只能說氣候變遷 確實發生，預估南極還會出現更多極端高溫，對此異常現象還需要進行更多研究。」

由於地球大部分冰層位於南極洲，如果全部融化，全球平均海平面將上升超過150呎，即使體積較小的冰層融化，也會讓海平面上升10呎；此外南極冰層加速融化會改變全球海洋環流，造成極端氣候，危害全球沿海居民的生存環境。

根據歐盟研究機構「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service)統計，過去兩年來南極洲已經兩度出現異常高溫，同時2023年公布的研究發現，氣候變遷導致南極洲氣溫上升華氏3.6度，預估2100年將進一步上升華氏9至10.8度。

波德科羅拉多大學(University of Colorado Boulder)冰河研究學者史坎博(Ted Scambos)指出，目前南極洲高溫偏差值尚未達到2022年紀錄，但範圍更大、持續時間更久，原本科學預估南極洲熱浪平均每20年才會發生一次，布雷斯多直言：「從這個角度來看，確實是一項非常不尋常的現象。」

根據2020年研究報告指出，1989年至2018年間，南極暖化速度是全球平均速度三倍以上，麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)南極氣象專家米克懷契(David Mikolajczyk)警告：「近年來我們以為北極暖化速度加快，但南極暖化速度緩慢，然而研究證實南極也在加速暖化。」