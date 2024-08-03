中國公民企圖闖海湖莊園被捕 稱持有文件證明北京與川普遇刺有關

川普遭遇暗殺行動後，特勤局加強海湖莊園的保護。圖為以色列總理內唐亞胡車隊浩浩蕩蕩到訪海湖莊園。(美聯社)

一名中國男子多次試圖闖入前總統川普 在佛州棕櫚灘的海湖莊園，結果在7月31日被警方逮捕；他聲稱持有文件，可以證明中國政府與共和黨 總統候選人川普早前在賓州 遇刺未遂有關。

來自加州艾爾蒙地(El Monte)的男子李子傑(Zijie Li，譯音)被控擅闖他人物業的輕罪，8月1日過堂獲准以3000元保釋，但目前仍留在棕櫚灘郡監獄。

自川普7月13日在賓州巴特勒造勢遇襲後，特勤局已經加強對海湖莊園及川普其他居住地點的安全保護。

根據警方提交給法庭的文件，李某7月19日晚上8時左右首次試圖進入海湖莊園，當時駕駛一輛灰色豐田汽車停在莊園正門，向特勤局特工表示，他有文件證明中國參與暗殺川普行動。川普當時不在莊園內，而是在威斯康辛州密爾瓦基出席共和黨全國代表大會。

特勤局特工向李某說他非法闖入，並要他離去，棕櫚灘警局也向他發出書面警告，不能再到海湖莊園，否則會被逮捕。

然而李某未理會警告，7月22日先後兩次駕車經過海湖莊園，這一天川普從威州回來住在海湖莊園內。

到了7月30日下午5時40分左右，李某駕車到了海湖莊園安全檢查站，一名警察將他攔截，並發現車內GPS系統的目的地是海湖莊園 。

警方其後將李某釋放，但不到一小時後他又返回，警方和特勤局特工又一次攔下，然而李某依然不死心不斷嘗試。

據監控攝像頭顯示，7月31日上午8時至8時30分，李某兩次駕車來回經過海湖莊園，到了上午10時試圖通過莊園的南門進入，保全人員將他攔下，此時警方及特勤局人員來到，正式將他逮捕。

李某並不是第一個試圖進入海湖莊園而被控的中國公民，2019年32歲中國女子張玉婧因擅闖海湖莊園被判刑兩年，2021年刑滿後被逐出境。