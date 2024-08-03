中國公民企圖闖海湖莊園被捕 稱持有文件證明北京與川普遇刺有關
一名中國男子多次試圖闖入前總統川普在佛州棕櫚灘的海湖莊園，結果在7月31日被警方逮捕；他聲稱持有文件，可以證明中國政府與共和黨總統候選人川普早前在賓州遇刺未遂有關。
來自加州艾爾蒙地(El Monte)的男子李子傑(Zijie Li，譯音)被控擅闖他人物業的輕罪，8月1日過堂獲准以3000元保釋，但目前仍留在棕櫚灘郡監獄。
自川普7月13日在賓州巴特勒造勢遇襲後，特勤局已經加強對海湖莊園及川普其他居住地點的安全保護。
根據警方提交給法庭的文件，李某7月19日晚上8時左右首次試圖進入海湖莊園，當時駕駛一輛灰色豐田汽車停在莊園正門，向特勤局特工表示，他有文件證明中國參與暗殺川普行動。川普當時不在莊園內，而是在威斯康辛州密爾瓦基出席共和黨全國代表大會。
特勤局特工向李某說他非法闖入，並要他離去，棕櫚灘警局也向他發出書面警告，不能再到海湖莊園，否則會被逮捕。
然而李某未理會警告，7月22日先後兩次駕車經過海湖莊園，這一天川普從威州回來住在海湖莊園內。
到了7月30日下午5時40分左右，李某駕車到了海湖莊園安全檢查站，一名警察將他攔截，並發現車內GPS系統的目的地是海湖莊園 。
警方其後將李某釋放，但不到一小時後他又返回，警方和特勤局特工又一次攔下，然而李某依然不死心不斷嘗試。
據監控攝像頭顯示，7月31日上午8時至8時30分，李某兩次駕車來回經過海湖莊園，到了上午10時試圖通過莊園的南門進入，保全人員將他攔下，此時警方及特勤局人員來到，正式將他逮捕。
李某並不是第一個試圖進入海湖莊園而被控的中國公民，2019年32歲中國女子張玉婧因擅闖海湖莊園被判刑兩年，2021年刑滿後被逐出境。
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