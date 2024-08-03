我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／Kobe第2座雕像揭曉 擁抱女兒一幕成永恆

巴黎奧運閉幕 傳「他」要上演不可能任務

中國公民企圖闖海湖莊園被捕 稱持有文件證明北京與川普遇刺有關

編譯盧炯燊／綜合報導
川普遭遇暗殺行動後，特勤局加強海湖莊園的保護。圖為以色列總理內唐亞胡車隊浩浩蕩蕩到訪海湖莊園。(美聯社)
川普遭遇暗殺行動後，特勤局加強海湖莊園的保護。圖為以色列總理內唐亞胡車隊浩浩蕩蕩到訪海湖莊園。(美聯社)

一名中國男子多次試圖闖入前總統川普在佛州棕櫚灘的海湖莊園，結果在7月31日被警方逮捕；他聲稱持有文件，可以證明中國政府與共和黨總統候選人川普早前在賓州遇刺未遂有關。

來自加州艾爾蒙地(El Monte)的男子李子傑(Zijie Li，譯音)被控擅闖他人物業的輕罪，8月1日過堂獲准以3000元保釋，但目前仍留在棕櫚灘郡監獄。

自川普7月13日在賓州巴特勒造勢遇襲後，特勤局已經加強對海湖莊園及川普其他居住地點的安全保護。

根據警方提交給法庭的文件，李某7月19日晚上8時左右首次試圖進入海湖莊園，當時駕駛一輛灰色豐田汽車停在莊園正門，向特勤局特工表示，他有文件證明中國參與暗殺川普行動。川普當時不在莊園內，而是在威斯康辛州密爾瓦基出席共和黨全國代表大會。

特勤局特工向李某說他非法闖入，並要他離去，棕櫚灘警局也向他發出書面警告，不能再到海湖莊園，否則會被逮捕。

然而李某未理會警告，7月22日先後兩次駕車經過海湖莊園，這一天川普從威州回來住在海湖莊園內。

到了7月30日下午5時40分左右，李某駕車到了海湖莊園安全檢查站，一名警察將他攔截，並發現車內GPS系統的目的地是海湖莊園 。

警方其後將李某釋放，但不到一小時後他又返回，警方和特勤局特工又一次攔下，然而李某依然不死心不斷嘗試。

據監控攝像頭顯示，7月31日上午8時至8時30分，李某兩次駕車來回經過海湖莊園，到了上午10時試圖通過莊園的南門進入，保全人員將他攔下，此時警方及特勤局人員來到，正式將他逮捕。

李某並不是第一個試圖進入海湖莊園而被控的中國公民，2019年32歲中國女子張玉婧因擅闖海湖莊園被判刑兩年，2021年刑滿後被逐出境。

川普 共和黨 賓州

上一則

華府中使館外企圖引爆炸彈 佛州律師認罪

下一則

冷戰後最大規模換囚／彭博社搶發獨家 犯禁忌惹眾怒

延伸閱讀

范斯稱憂川普二度當選才促成俄同意換囚 白宮駁斥

范斯稱憂川普二度當選才促成俄同意換囚 白宮駁斥
賀錦麗吸金能力大勝川普 7月募款3.1億美元破紀錄

賀錦麗吸金能力大勝川普 7月募款3.1億美元破紀錄
川普聲請解除封口費案禁言令 紐約上訴法院駁回

川普聲請解除封口費案禁言令 紐約上訴法院駁回
川普重回賓州造勢 點名製圖表女子「救了我一命」

川普重回賓州造勢 點名製圖表女子「救了我一命」

熱門新聞

前總統川普。（美聯社）

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

2024-07-28 20:02
總統拜登（右）與前總統歐巴馬（左）3月連袂參加紐約市的募款活動。資料照片。（美聯社）

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

2024-07-27 07:24
共和黨籍總統和副總統候選人川普（圖左）與范斯（圖右）。（美聯社）

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

2024-07-30 08:03
川普質疑賀錦麗族裔背景，賀錦麗（圖）晚間在休士頓活動做出回應。(美聯社)

被川普質疑印裔、非裔變來變去？ 賀錦麗霸氣回應

2024-07-31 22:14
當年29歲的賀錦麗，其實是60歲加州議會議長布朗（Willie Brown）的情婦。(歐新社)

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

2024-08-01 03:36
亞利桑納州參議員凱利。（歐新社）

賀錦麗副手 國會山莊報：亞利桑納參議員凱利有望出線

2024-07-27 22:12

超人氣

更多 >
12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻

12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻
巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手
快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格

快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格
巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金
全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢