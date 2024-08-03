司法部告TikTok和母公司 稱未獲家長同意收集個資 侵犯兒童隱私

司法部2日以不當收集兒童個資為由，起訴TikTok與其母公司字節跳動。(路透)

司法部 2日以「未獲家長同意收集個資，大規模侵犯13歲以下兒童隱私」為由，對社媒平台TikTok 及其母公司字節跳動(ByteDance)提出訴訟。

美國的「兒童網路隱私保護法」規定，社媒平台收集13歲以下兒童的個人資訊，必須獲得家長同意。司法部說，TikTok違反了這條法律。

這宗官司是美國政府對TikTok和字節跳動公司採取的最新行動，主要基於這在美國廣獲青少年使用的社交媒體應用軟體引發疑慮，譬如，是否替中國政府不當收集大量美國情資？在平台流通的內容，是否可能傷害美國？

司法部和聯邦貿易委員會聯合提出的訴狀指出，提告的目的就是要終止TikTok「非法大規模侵犯兒童隱私權」。

司法部說，TikTok蓄意任兒童設立TikTok一般帳號，創造並分享短視頻和文字或圖片訊息給TikTok平台上的成年人以及其他人。TikTok則從設有帳號的兒童收集其個人資訊，但未經家長允許。

訴狀說，數以百萬計未滿13歲的兒童使用TikTok多年，TikTok也不斷收集、保存兒童個資。

聯邦貿易委主席麗娜‧康(Lina Khan)說，「TikTok蓄意且一再侵犯兒童隱私，對全國數百萬兒童的安全，造成威脅。」貿易委員會6月就將本案提交給司法部，請司法部偵辦。

該委員會主張，TikTok不當收集資訊，每侵犯隱私一次，應予每天裁罰5萬1744元。

TikTok對本訟案尚未表示意見，但6月曾說，它與聯邦貿委會已合作一年多，希望解決貿委會的疑慮，對於「該委員會寧願走訴訟路線，而不願繼續與我們共同尋求合理的解決方案」感到失望。

路透2020年曾報導，貿委會和司法部正在調查，TikTok是否未遵守2019年保護兒童隱私的協議。

TikTok自稱有1.7億美國用戶，美國政府已立法迫使字節跳動明年1月19日之前賣掉在美國的資產，否則將全面禁止TikTok在美營業。