華府中使館外企圖引爆炸彈 佛州律師認罪

圖為華府的中國駐美大使館。(取自中國大使館官網)

佛州 律師羅德里格茲(Christopher Rodriguez)去年在華府 中國大使館外企圖引爆炸彈，2022年在聖安東尼奧市德州 公共廣播電台外也有類似犯行，兩案他都認罪，但主審法官2日表示，是否根據認罪協議判刑，還沒有決定。

45歲的羅德里格茲曾任佛州巴拿馬市刑事犯罪案件的公設辯護律師，他承認去年9月25日在中國大使館後面的路燈旁置放爆炸物，然後走到對街哥倫比亞特區大學校園空曠地，朝爆炸物開了幾槍，但都沒命中。

檢方指出，2022年12月在聖安東尼奧，羅德里格茲放好火藥罐後，爬到附近的屋頂，用步槍射擊火藥罐，引起短暫的爆炸，炸壞了題為「毛小姐想爬到列寧頭頂上」的雕像，這座雕像是女性化的毛澤東撐竿跳到和列寧頭部的高度。

在德州案件中，他被控「擁有毀滅性裝置」和「用炸藥惡意損壞聯邦財產」；華府事件，他被起訴的罪名是「損壞外國政府的財產」，依法至少須各判刑五年。這三項罪名，他在認罪協議中都認罪，但法院只能判他七至十年，因此法官一時無法決定是否接受。

目前預定10月28日宣判。主審法官波斯伯格(James E. Boasberg)說，事前他會告知辯護律師，是否宣判七至十年監禁。如果不是的話，被告可以撤回認罪協議。

羅德里格茲犯下這兩案的動機都不明。他去年11月被逮捕後，被關在華府監獄裡。警方破案靠他2021年在洛杉磯被逮捕時，留在全國DNA資料庫的紀錄。在洛杉磯被捕的原因是車上有槍和Tannerite牌炸藥；華府案用同樣的炸藥。

警方鎖定羅德里格茲後，從佛州開始監視，根據他的通話紀錄，確認去年9月25日他曾到華府，11月4日在路易斯安納州逮捕他，法院裁示不准交保，後來轉到華府監獄迄今。