我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展

空裝上陣看似輕鬆 土耳其射擊銀牌大叔：心臟快爆炸

專騙銀髮族 5華人在美被捕 跨國詐逾2700萬

洛杉磯訊
聯邦調查局破獲一起大型專騙老人的跨國集團，其中有五名華人，而詐騙中心設在印度，已有逾分布於全國的2000個受害者受騙。（美聯社）
聯邦調查局破獲一起大型專騙老人的跨國集團，其中有五名華人，而詐騙中心設在印度，已有逾分布於全國的2000個受害者受騙。（美聯社）

聯邦調查局破獲一起大型跨國詐騙集團，其中有五名中國公民涉入，四人是南加居民，詐騙中心設在印度。該詐騙以居住在美國的老年人為目標，受害者超過2000人，總損失金額高達2700多萬元。

根據司法部消息，7月31日上午在洛杉磯和拉斯維加斯的聯合行動中，約60名聯邦、州和地方執法人員逮捕四名被告。分別是：內華達州亨德森市（Henderson）的居民王釗（Zhao Wang，中文名皆為音譯），加州的波莫那市（Pomona）的陳建東（Jiandong Chen），西柯汶那（West Covina）的李俊（Jun Li），以及聖蓋博市的王鑫（Xin Wang）。本案的第五名被告是聖蓋博市的龔又飛（Youfei Gong），他於4月9日在家中被捕。

安裝軟體 歹徒遠端駭入

起訴書及公開資訊顯示，這五名被告與其位於印度的同夥組成跨國詐騙集團，專門針對年長受害者。他們通過彈窗廣告、電子郵件和電話等方式，引導受害者聯繫其位於印度的詐騙電話中心，利用心理學和社交手段博取受害者信任。在許多案例中，受害者被指示在電腦上安裝軟體，使詐騙分子能夠從遠端進入被害者電腦。隨後，詐騙分子冒充技術支援人員、政府官員、銀行職員或商家退款代表，誘騙受害者匯款。

騙局過程中，受害者通常被指示將現金經由快遞寄送到南加州或內華達州，或直接進行電匯。被告會提供假姓名和假地址，並在這些地址（如CVS藥房）用假身分證取走裝有現金的包裹。據起訴書，被告通過加密貨幣交易，將這些贓款「洗錢」並轉移給其在印度的同夥。

不法獲利 每月至少百萬

在起訴書中，檢方引用王鑫在2023年8月的一條短訊內容，「我就是用假身分證從CVS取走快遞，快遞裡裝著錢。然後再把錢交給印度詐騙集團，我老闆每個月能賺取100萬美元。」

五名中國公民涉嫌參與一起大型、跨國詐騙和洗錢計畫，總詐騙金額高達2700多萬元。...
五名中國公民涉嫌參與一起大型、跨國詐騙和洗錢計畫，總詐騙金額高達2700多萬元。（取自Pixabay）

聯邦調查局（FBI）探員在2021年至2023年間確認約2000名受害者，這些受害者的損失總額超過2700萬美元。起訴書指出，這一大型詐騙持續至2024年6月。聯邦檢察官麥格瑞斯（Tara McGrath）表示，「每天都有騙子將毫無戒備的老年人捲入騙局，騙取他們的積蓄。我們呼籲所有人在向僅通過電話、短訊或電腦認識的陌生人匯款前，要謹慎行事，並諮詢家人、朋友的意見」。

聯邦調查局洛杉磯分局助理局長戴維斯（Akil Davis）指出，南加州是境內外詐騙的多發地，詐騙分子無情掠奪脆弱群體及其銀行帳戶。此次逮捕行動，是眾多執法機構共同努力的成果，有助保護潛在受害者免遭不法分子傷害。

此次行動由聖地牙哥年長者司法特別工作組及其成員機構聯合調查，包括美國檢察官辦公室、聯邦調查局、聖地牙哥地區檢察官辦公室、聖地亞哥警局和加州公路巡警局等執法機關共同完成。

如果您或您認識的60歲及以上的年長者是電信詐騙受害者，可撥打全美年長者防欺詐熱線 (1-833-372-8311)尋求幫助，也可以向任何當地執法機構或聯邦調查局互聯網犯罪投訴中心（www.ic3.gov）舉報欺詐行為。

印度 加州 詐騙集團

上一則

納瓦尼之死曾影響換囚 拜登親自交涉說服蕭茲 退選當天還在協商

下一則

美俄等國冷戰後最大換囚 WSJ記者、前陸戰隊員獲釋

延伸閱讀

專騙銀髮族 南加四華人 詐騙2700多萬

專騙銀髮族 南加四華人 詐騙2700多萬
日本靜岡縣血案3死 曾任自衛官孫子逃亡360公里被捕

日本靜岡縣血案3死 曾任自衛官孫子逃亡360公里被捕
印度克勒拉邦土石流增至93死 道路中斷增救援難度

印度克勒拉邦土石流增至93死 道路中斷增救援難度
蘋果高階手機 將在印度製造

蘋果高階手機 將在印度製造

熱門新聞

前總統川普。（美聯社）

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

2024-07-28 20:02
總統拜登（右）與前總統歐巴馬（左）3月連袂參加紐約市的募款活動。資料照片。（美聯社）

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

2024-07-27 07:24
共和黨籍總統和副總統候選人川普（圖左）與范斯（圖右）。（美聯社）

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

2024-07-30 08:03
川普質疑賀錦麗族裔背景，賀錦麗（圖）晚間在休士頓活動做出回應。(美聯社)

被川普質疑印裔、非裔變來變去？ 賀錦麗霸氣回應

2024-07-31 22:14
美國總統拜登稍早發表全國電視演說。(路透)

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

2024-07-25 09:10
副總統賀錦麗代表民主黨參選下任總統，使民主黨士氣大振，三份最新民調都顯示，賀錦麗支持度領先共和黨總統提名候選人川普。（路透）

賀錦麗民調超前川普穩贏了？要看4順風能否壓倒3逆風

2024-07-26 07:29

超人氣

更多 >
最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌
巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉
哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈
以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫
乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」