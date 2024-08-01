九一一恐攻主謀穆罕默德認罪 條件免判死 另兩名被告也將認罪

九一一恐怖攻擊事件主謀穆罕默德已同意向美國國防部認罪，條件是美國不能判處他死刑。(美聯社)

國防部 31日說，九一一 恐怖攻擊事件主謀穆罕默德(Khalid Sheikh Mohammed)已同意認罪；「紐約時報」指出，穆罕默德認罪的條件是，美國不能判處他死刑。

穆罕默德和另兩名同案被告艾塔許(Walid Bin Attash)和賀沙維 (Mustafa al-Hawsawi)最快下周將在古巴 關達那摩灣美國軍事委員會認罪。

國防部未公布認罪條件，但紐時引述國防部官員說，三人向來都以「免死刑」作為認罪條件，因此控辯雙方的協議包含這點。

穆罕默德於2003年3月1日在巴基斯坦被逮捕歸案。

這三人被美國起訴了16年，終於和美方達成認罪協議，距離2001年9月恐怖分子劫機衝撞紐約世貿大樓，造成近3000人死亡慘案已逾20年。

「9/11家庭大團結」(9/11 Families United )組織的全國主席史查達(Terry Strada)聽到這個消息時，正在曼哈頓聯邦法院參加民事訟案的聽審。她說，許多受害人家屬都想看到主謀人認罪。

「我個人還是想看到他們接受審判，」她說，「審判、處罰，這是我期盼的司法正義，他們偏偏奪走了我的司法公義。他們策畫恐怖攻擊時是懦夫。今天，他們還是懦夫。」

史查達說，好幾十名死難者的親屬，還沒有等到本案最終解決就已離世。

這三名主謀遲遲不認罪，改變美國與中東多數國家歷史進程的九一一恐怖襲擊案，就難以寫下歷史的最後一筆。

本土遭受珍珠港事件以來最慘烈的九一一攻擊後，美國對中東恐怖組織發動多年的征戰。九一一事件對美國社會也造成深遠且巨大的衝擊。

現年59歲的莫罕默德是在美國受教育的工程師，且是公開自認的聖戰士，他被控想出劫持客機撞大樓的主意。檢察官說，他在1996年把計畫交給凱達組織首領賓拉丹(Osama Bin Laden)，並協助訓練和指揮一些劫機者。

穆罕默德和55歲的賀沙維2003年在巴基斯坦一同被捕，一直關在中央情報局的秘密監獄，直到2006年9月轉移到關塔那摩灣準備受審。那時，偵訊人員已把他們隔離關押和折磨數年，包括對穆罕默德施以183輪的水刑，這個決定阻礙讓這兩人受審的努力。