我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧奪金後壓力大 華裔李蘇妮罹腎病認不出鏡中人

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

干涉內政為由 中國制裁麻州聯邦眾議員麥高文 1日起生效

編譯中心／綜合31日電
中國外交部31日晚宣布以「頻繁採取干涉中國內政、損害中國主權安全發展利益的言行」為由，制裁美國民主黨聯邦眾議員麥高文。(美聯社)
中國外交部31日晚宣布以「頻繁採取干涉中國內政、損害中國主權安全發展利益的言行」為由，制裁美國民主黨聯邦眾議員麥高文。(美聯社)

中國外交部31日晚宣布，以「頻繁採取干涉中國內政、損害中國主權安全發展利益的言行」為由，對美國民主黨聯邦眾議員麥高文採取反制措施，包括凍結其在中國境內資產、禁止其本人及家人入境中國等措施，自1日起生效。

中國外交部官網31日發布的「外交部令」稱，美國麻薩諸塞州民主黨聯邦眾議員麥高文(Jim McGovern)「近年來頻繁採取干涉中國內政、損害中國主權安全發展利益的言行」，中方依中國「反外國制裁法」相關條文，決定對麥高文採取三項反制措施。

這三項措施包括：一、凍結麥高文在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；二、禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；三、對其本人及其配偶、子女不予簽發簽證、不准入境。

今年5月21日中國還宣布對美國眾院前議員、「中國問題委員會」前主席加蓋拉格(Mike Gallagher)制裁，凍結其在中國境內財產並禁止入境，還被禁止與中國組織和個人交流。

蓋拉格回應指出，這項制裁顯示中共計畫與西方普世價值「長期鬥爭」，包括憲政民主、人權和言論自由等，並致力於取得勝利。此外他也批評中共和美國在道德價值觀上不對等，指美國制裁中國官員，是出於實施種族滅絕或販運可致命的毒品芬太尼，但中國政府實施制裁，卻是因為美方人員表達自己的想法或追求真相。

眾議員 民主黨 中共

上一則

美國擬擴大晶片設備銷售中國禁令 台灣受影響 日韓荷蘭豁免

下一則

曾精準預測9屆總統大選 學者：賀錦麗勝算大

延伸閱讀

「聯邦基金」評比：女性醫療麻州最佳 南方州落後

「聯邦基金」評比：女性醫療麻州最佳 南方州落後
中國再出手 以「干涉內政」為由制裁美國眾議員麥高文

中國再出手 以「干涉內政」為由制裁美國眾議員麥高文
國際領袖基金會 頒贈趙錫成終身傳承獎

國際領袖基金會 頒贈趙錫成終身傳承獎
住房及交通成本太高 1/5麻州人想要遷離

住房及交通成本太高 1/5麻州人想要遷離

熱門新聞

美國總統拜登稍早發表全國電視演說。(路透)

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

2024-07-25 09:10
前總統川普。（美聯社）

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

2024-07-28 20:02
總統拜登（右）與前總統歐巴馬（左）3月連袂參加紐約市的募款活動。資料照片。（美聯社）

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

2024-07-27 07:24
共和黨籍總統和副總統候選人川普（圖左）與范斯（圖右）。（美聯社）

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

2024-07-30 08:03
副總統賀錦麗代表民主黨參選下任總統，使民主黨士氣大振，三份最新民調都顯示，賀錦麗支持度領先共和黨總統提名候選人川普。（路透）

賀錦麗民調超前川普穩贏了？要看4順風能否壓倒3逆風

2024-07-26 07:29
賀錦麗在拜登退選後披掛上陣，讓美國總統大選呈現出新局面。(路透)

賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

2024-07-23 23:40

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵

做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金