干涉內政為由 中國制裁麻州聯邦眾議員麥高文 1日起生效

中國外交部31日晚宣布以「頻繁採取干涉中國內政、損害中國主權安全發展利益的言行」為由，制裁美國民主黨聯邦眾議員麥高文。(美聯社)

中國外交部31日晚宣布，以「頻繁採取干涉中國內政、損害中國主權安全發展利益的言行」為由，對美國民主黨 聯邦眾議員 麥高文採取反制措施，包括凍結其在中國境內資產、禁止其本人及家人入境中國等措施，自1日起生效。

中國外交部官網31日發布的「外交部令」稱，美國麻薩諸塞州民主黨聯邦眾議員麥高文(Jim McGovern)「近年來頻繁採取干涉中國內政、損害中國主權安全發展利益的言行」，中方依中國「反外國制裁法」相關條文，決定對麥高文採取三項反制措施。

這三項措施包括：一、凍結麥高文在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；二、禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；三、對其本人及其配偶、子女不予簽發簽證、不准入境。

今年5月21日中國還宣布對美國眾院前議員、「中國問題委員會」前主席加蓋拉格(Mike Gallagher)制裁，凍結其在中國境內財產並禁止入境，還被禁止與中國組織和個人交流。

蓋拉格回應指出，這項制裁顯示中共 計畫與西方普世價值「長期鬥爭」，包括憲政民主、人權和言論自由等，並致力於取得勝利。此外他也批評中共和美國在道德價值觀上不對等，指美國制裁中國官員，是出於實施種族滅絕或販運可致命的毒品芬太尼，但中國政府實施制裁，卻是因為美方人員表達自己的想法或追求真相。