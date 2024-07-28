布王會 布林肯強調維護台海穩定

國務卿布林肯(左)與中共政治局委員、外長王毅27日在寮國永珍會見。(美聯社)

國務卿布林肯 27日下午在寮國永珍(又稱萬象)與中共中央政治局委員、中國外長王毅 會晤時討論台灣問題和烏克蘭問題。布林肯就北京最近對台灣的挑釁性行為表達的美方的關切，王毅態度強硬，稱「台獨」與台海和平「水火不容」。

王毅強調台獨每挑釁一次中國必會反制一次，「不斷壓縮台獨空間」，朝完全統一努力；布林肯則提到「維護台海和平穩定的重要性」，也再度就北京對俄羅斯國防工業的支持發出警告。

這是拜登 總統宣布退選後，美國與中國雙方最高外交官首度接觸。中國外交部指出，王毅是「應約」會見布林肯，雙方「同意繼續保持各層級溝通」，王毅表示，過去三個月雙方在外交、財金、執法、氣變團隊以及兩軍保持溝通，民間往來也增加。「但必須指出，美方對華遏制打壓並沒有收手，甚至變本加厲」，他強調中美關係「風險仍在積聚，挑戰也在上升，仍處在止跌企穩的關鍵當口」。

美國之音報導，布林肯與王毅是在萬象出席東亞高峰會和東盟(ASEAN)安全論壇的間隙舉行雙邊會晤的，這是布林肯6月23日訪問北京以來，兩人之間的第六次會晤。

路透引述美國國務院一位高層官員的話說，布林肯在與王毅的會晤中非常深入地談論了中國最近對台灣的「挑釁性」行動。這位官員表示，中方的挑釁性行動包括在台灣新總統賴清德舉行就職典禮後不久，中國軍方模擬了對台灣的封鎖。

「每一次會談，台灣都是他們最關心的議題。他們視(台灣)…為中國的內政，」陪同布林肯出訪官員說。該官員還指出，「在每次討論中，台灣都是他們最關心的問題。他們認為這是中國內部問題，所以他(王毅)總是對台灣有很多話要說」。兩人此次會晤持續了1小時20分鐘。

據美方官員事後說法，布林肯與王毅還討論中國向俄羅斯軍工企業提供支援的問題，並強調如果中方在這方面不自律，美國將會採取進一步的行動。布林肯還向王毅表示，拜登總統以及將代表民主黨參與總統大選角逐的副總統賀錦麗都相信美中關係穩定的重要性，也認為基於規則的國際秩序必須堅持。

中國外交部表示，王毅還強調美方應停止濫施單邊制裁和長臂管轄，中國「反對抹黑栽贓，不接受施壓訛詐，將採取堅決有力措施維護自身重大利益和正當權利」。中國外交部並指布林肯表示「美方積極致力於穩定美中關係，堅持一個中國政策」。