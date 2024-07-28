我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

夢想到輝達工作？過來人曝：壓力超大、比台積電高壓

因應「台灣有事」確認駐日美軍新設司令部

編譯中心／綜合報導

鑑於台灣有事(兩岸衝突)及北韓局勢，駐日美軍將新設「統合軍司令部」，以加強與日本自衛隊的指揮統制合作。在東京28日召開的美日外交國防部長2加2會談將針對此事做確認並記載入聯合聲明。

中央社27日引用日本經濟新聞報導，駐日美軍將新成立「統合軍司令部」，以擴大駐日美軍的功能，加強與日本自衛隊之間的合作。美日兩國政府將成立作業小組研商合作方法。考慮到台灣有事(兩岸衝突)、北韓的動向等，美軍和日本自衛隊認為有必要深化在亞洲的共同運用。

日本自衛隊2024年度末期(明年春天前)將成立一個約240人規模的「統合作戰司令部」，負責日本陸海空自衛隊一體運用的任務，駐日美軍將新成立的「統合軍司令部」將成為日本自衛隊的「統合作戰司令部」的對應單位。

報導說，為強化美日合作，日方要求駐日美軍成立「統合軍司令部」。

美軍在日本有陸海空軍及陸戰隊共約5萬5000名軍人，但位於東京的橫田基地的駐日美軍司令部未擁有部隊運用權限及作戰指揮權，而是位於夏威夷的印度太平洋軍司令部才擁有權限。

鑑於亞洲周邊的安全保障環境惡化，駐日美軍統合軍司令部的成立，將被賦予部隊的作戰指揮權，規模可能與日本自衛隊將成立的統合作戰司令部相同。預料，在美日聯合訓練、因應有緊急狀況時的美日作戰計畫的策畫等將可更為順利。日本自衛隊及美軍的指揮權則是個別維持。

日本朝日新聞報導，美方已告知日方，駐日美軍司令部將重新整編，新成立具有作戰指揮權的司令部。

今年4月美日領袖在美國舉行高峰會時，雙方同意將加強指揮統制，美方於是著手研議具體的體制。但是，美軍所擁有的資訊、裝備遠多於日本自衛隊，有關指揮統制的合作，日方的作戰指揮權的獨立性能否確保，將是最大的課題。

日本 北韓 國防部

上一則

司法部指控TikTok 收集美國用戶「敏感」數據

下一則

川普與范斯明州造勢 想拉攏「鐵鏽帶」選民

延伸閱讀

巴奧／法國男籃逆轉巴西奪首勝 日本慘敗德國

巴奧／法國男籃逆轉巴西奪首勝 日本慘敗德國
巴奧／李洋大比賽罕見揮空 賽後看到王齊麟跳舞嚇一跳

巴奧／李洋大比賽罕見揮空 賽後看到王齊麟跳舞嚇一跳
奧運羽球／衛冕軍「麟洋配」開紅盤 雙打首戰直落2擊敗日本

奧運羽球／衛冕軍「麟洋配」開紅盤 雙打首戰直落2擊敗日本
南韓軍情人員資料外洩 海外諜報工作急喊停

南韓軍情人員資料外洩 海外諜報工作急喊停

熱門新聞

拜登總統。(路透)

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

2024-07-21 14:47
美國總統拜登稍早發表全國電視演說。(路透)

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

2024-07-25 09:10
賀錦麗在拜登退選後披掛上陣，讓美國總統大選呈現出新局面。(路透)

賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

2024-07-23 23:40
現任副總統賀錦麗。（路透）

誰是賀錦麗？ 「觀看演講的每個小女孩…」 當年名言仍流傳

2024-07-21 16:06
共和黨總統候選人川普。(路透)

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

2024-07-21 14:49
總統拜登（右）與前總統歐巴馬（左）3月連袂參加紐約市的募款活動。資料照片。（美聯社）

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

2024-07-27 07:24

超人氣

更多 >
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」
不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關

不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關
奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛
吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服