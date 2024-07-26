我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登是否患帕金森氏症？白宮醫師罕見回應記者提問

川普：若伊朗暗殺我 盼美國讓它從地表消失

哈佛研究：窮人家孩子想翻身 同社區的大人們也要有工作

記者顏伶如／綜合報導
哈佛大學研究指出，窮人家庭孩子若想出頭天，不但家長要找到待遇更佳的職業，居住社區裡所有成年人也都要有更好的工作。圖為邁阿密市的就業博覽會。(美聯社)
哈佛大學研究指出，窮人家庭孩子若想出頭天，不但家長要找到待遇更佳的職業，居住社區裡所有成年人也都要有更好的工作。圖為邁阿密市的就業博覽會。(美聯社)

華爾街日報25日報導，哈佛大學(Harvard University)研究人員長達十多年研究發現，窮人家庭孩子若想出頭天，在經濟流動(economic mobility)當中向上提升位階，不但家長要找到待遇更佳的職業，居住社區裡所有成年人也都要有更好的工作。

哈佛大學經濟專家兼哈佛非營利政策研究機構「洞悉機會」(Opportunity Insights)主任契提(Raj Chetty)率領團隊與人口普查局(US. Census Bureau)專家共同完成的研究報告24日公布。研究人員針對5700萬名美國兒童數據與人口統計、稅務資料進行比對分析，研究範圍橫跨1978年至1992年間出生的美國民眾。

研究人員透過數據分析驗證長期以來的推論：窮人家庭孩子當父母就業情況獲得改善，孩子長大之後經濟條件就變得更好。重要的是，窮人孩子經濟前景的改善不但與父母有關，還跟整個社區有關。

哈佛大學研究指出，窮人家庭孩子若想出頭天，不但家長要找到待遇更佳的職業，居住社區...
哈佛大學研究指出，窮人家庭孩子若想出頭天，不但家長要找到待遇更佳的職業，居住社區裡所有成年人也都要有更好的工作。圖為共和黨副總統候選人范斯年幼時在俄亥俄州的住家。(路透)

根據研究結果，窮人孩子如果成長於較多家長都有工作的社區，成長之後的經濟條件也相對較佳。也就是說，窮人孩子父母或許失業，但如果同學的家長是有工作的，未來經濟前途仍將變得更好。

相對的，社區中家長就業率降低，孩子成年之後的經濟前景就變得黯淡。

契提表示，孩子成長於有著相同族裔背景與經濟階級的社區裡，如果社區中成年人就業率較高，孩子長大之後的長遠經濟表現較好。

研究人員指出，1992年時出生於非西語裔白人家庭、家庭年收入排在最低25%的兒童，成長到27歲時的收入狀況比1978年時出生於相同環境的兒童更不可能獲得改善。

整體而言，1992年出生的低收入白人兒童，經濟前途比1978年出生的低收入白人兒童糟糕許多，雖然其中有少數得以在歲數較長之後改善經濟階級，在27歲時多半仍然停留在童年時期的經濟地位。

不過，1992年出生於窮人家庭的非洲裔兒童，成長之後經濟獲得改善的機會則比1978年時出生的低收入黑人兒童更好。

低收入 就業 哈佛大學

上一則

招聘減少、失業漸升 一世代一次的「最熱就業市場」告終

下一則

歐巴馬自認是「桶箍」傳將公開挺賀錦麗

延伸閱讀

賀錦麗的移民政策立場為何？西語裔社群領袖想知道細節

賀錦麗的移民政策立場為何？西語裔社群領袖想知道細節
哈佛研究：窮人孩子想出頭天 社區成年人都要有好工作

哈佛研究：窮人孩子想出頭天 社區成年人都要有好工作
抗議中國大使演講遭拖離 哈佛生籲校長回應國會調查

抗議中國大使演講遭拖離 哈佛生籲校長回應國會調查
舊金山擴大可負擔房屋建設

舊金山擴大可負擔房屋建設

熱門新聞

拜登總統。(路透)

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

2024-07-21 14:47
美國總統拜登稍早發表全國電視演說。(路透)

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

2024-07-25 09:10
賀錦麗在拜登退選後披掛上陣，讓美國總統大選呈現出新局面。(路透)

賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

2024-07-23 23:40
共和黨總統候選人、前總統川普（左），以及同黨副總統候選人、聯邦參議員范斯16日在全國代表大會期間共同亮相。（美聯社）

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

2024-07-20 07:21
拜登總統走下空軍一號。(路透)

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

2024-07-18 11:50
共和黨總統候選人川普。(路透)

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

2024-07-21 14:49

超人氣

更多 >
從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆
中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截

中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截
高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」
31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…
梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂

梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂