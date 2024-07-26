招聘減少、失業漸升 一世代一次的「最熱就業市場」告終

新冠疫情後火爆的招聘行情及最低的失業率已悄然消失，但就業市場仍然健康。圖為伊利諾州阿靈頓市一家餐館貼出時薪16元的徵人廣告。(美聯社)

美國一個世代才碰得到一次的火熱就業 市場已經結束。儘管從許多方面來看，就業市場仍然健康，但困難的跡象正在悄然出現，新冠疫情 後火爆的招聘及最低的失業率已消失。

上個月失業率升至4.1%，這是自2021年以來首次突破4%。儘管被解雇的風險仍然較低，但招聘的數字已低於疫情前的水平。

聯邦數據顯示，疫情剛結束，全國勞動力嚴重短缺，雇主紛紛爭搶人力，這個時期的工資狂飆，在2022年3月達到5.9%的同比增長峰值。工會抓住時機，就薪資與福利的大幅增長展開談判，從優必速(UPS)司機到醫療保健、啤酒廠工人……無一不是如此。

但就業榮景過後，薪資的成長回落到正常水平，上月為年增3.9%。

已連續42個月的就業成長，從數字上看仍然持續，6月的新增職位有20萬6000個，但留意一下就會發現，就業機會主要集中在少數幾個行業，例如醫療保健、建築及政府工作等，其餘行業早已在裁減員工。

人力資源專業人士羅斯(Dan Roth)自2023年1月被亞馬遜 解雇以來，一直在尋找工作，但直到現在仍未有新職。半年前他曾參加過一次求職博覽會，但最終仍被拒絕，因為有3000人在競爭。

羅斯是在2022年獲亞馬遜聘用，當時這家公司正搶奪人力資源專業人員，他當時年薪及獎金總計17萬元，可惜只是曇花一現。

即使能保住飯碗的人，也面臨減薪壓力，賓州Kennett Square的職業指導沙米爾(Ed Samuel)表示，網路安全等領域的一些高階主管，正面臨薪資下降的壓力。

投資公司新世紀顧問公司(New Century Advisors)首席經濟學家薩姆(Claudia Sahm)指出，這種就業榮景的歷史性動力，在於疫情期間經濟活動全面封閉，之後重開出現火爆的復甦，但是勞動力市場難以維持下去。