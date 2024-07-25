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鹽湖城主辦2034冬奧 條件…促FBI停止對中泳將藥檢調查

記者胡玉立／綜合報導
圖為鹽湖城居民為該市獲得2034年冬季奧運主辦權歡欣鼓舞。(路透)
圖為鹽湖城居民為該市獲得2034年冬季奧運主辦權歡欣鼓舞。(路透)

國際奧委會(IOC)24日以83票對6票的表決結果，將2034年冬季奧運主辦權授予美國猶他州鹽湖城；但在眾人歡呼慶祝之際，國際奧委會同時宣布，猶他州政界和美國奧委會領袖已簽下協議，承諾將敦促聯邦政府，結束針對中國泳將禁藥檢測事件的聯邦調查局(FBI)調查。

美聯社報導，國際奧委會這項前提已讓單純的2034冬奧東道主加冕禮，赤裸呈現複雜的奧運政治權謀樣貌；國際奧委會施展權力迫使地方政府官員公開同意為其進行遊說，令人震驚。

2021年23名中國游泳選手未通過禁藥檢測仍獲准參加東京奧運，原因是「世界反禁藥組織」(World Anti-Doping Agency，簡稱WADA)接受了中國方面在疫情期間有關該項藥檢的解釋。美國司法部日前決定根據其在俄羅斯索契冬奧(Sochi Winter Games)禁藥醜聞後通過的反陰謀法，展開刑事調查。

國際奧委會對於美國的調查相當憤怒；國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)希望確保WADA持續扮演奧運禁藥案的主導機構，特別是2028年夏季奧運即將在洛杉磯舉行。

國際奧委會24日宣布，將2034年冬季奧運主辦權授予美國猶他州鹽湖城，這將是美國...
國際奧委會24日宣布，將2034年冬季奧運主辦權授予美國猶他州鹽湖城，這將是美國第五次舉辦冬季奧運會。(路透)

被要求簽下「敦促美國停止調查」協議的猶他州長考克斯(Spencer Cox)表示，「這是保證我們可以舉辦奧運的唯一方法；倘若美國不尊重WADA的最高權威，他們就可以不讓我們辦奧運」。

美國奧運會主席賽克斯(Gene Sykes)則表示，部分其他國家官員和運動員擔心，美國的反陰謀法將允許美國逮捕或傳喚前來參加奧運的訪客。

賽克斯指出，有些官員「非常擔心這對來美出席運動會的選手有何意涵；他們的旅行自由或許會受到不確定性影響」，「對那些不了解美國的人來說，這難免令人擔憂」。

去年國際奧委會快速授予猶他州首府鹽湖城獨家談判權後，鹽湖城成為2034年冬奧唯一候選城市。鹽湖城曾於2002年首次主辦冬季奧運會。這將是美國第五次舉辦冬季奧運會。

圖為民眾在鹽湖城華盛頓廣場用無人機打出五環圖案慶祝。(路透)
圖為民眾在鹽湖城華盛頓廣場用無人機打出五環圖案慶祝。(路透)

東京奧運 猶他州 檢測

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