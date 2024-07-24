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美國逾半65歲世代 資產少於25萬元 晚年風險大

編譯徐薏茹／綜合報導
數百萬年輕的嬰兒潮世代可能再活至少20年，一旦失業或面臨昂貴的醫療問題，就可能打亂他們生活的穩定性，同時加重更年輕一代的壓力。(美聯社)
數百萬年輕的嬰兒潮世代可能再活至少20年，一旦失業或面臨昂貴的醫療問題，就可能打亂他們生活的穩定性，同時加重更年輕一代的壓力。(美聯社)

美國的年長者依然是經濟中一股重要的力量，聯準會(Federal Reserve)的數據顯示，55歲以上族群控制美國近70%的家庭財富，但這其中也包括幾乎沒有退休金，或僅靠社安金生活的長者，他們的晚年生活充滿了風險。

數百萬年輕的嬰兒潮世代可能再活至少20年，一旦失業或面臨昂貴的醫療問題，就可能打亂他們生活的穩定性，同時加重更年輕一代的壓力。

嬰兒潮世代跨越很長一段時間，最年輕的嬰兒潮世代經歷各種重大事件，他們的職涯中期受到2007-09年金融海嘯的衝擊，沒有傳統退休金的年輕嬰兒潮世代在為退休存錢時必須承擔更多的投資風險，這一代的非白人比率也更高，他們更有可能缺乏退休帳戶。

消費者財務調查(Survey of Consumer Finances)的資訊顯示，2022年約三分之一的年輕嬰兒潮世代家庭除了社安金外缺乏其他退休福利，較年長一輩在相同年紀時的這一比率更小，為四分之一。

其他許多人只有微薄的積蓄，或是擔心飆升的醫療費用會迅速消耗他們的儲蓄

美國樂齡會(AARP)公共政策研究院(Public Policy Institute)的強恩(David John)指出，更多年輕嬰兒潮世代「將進入沒有他們所需資源的退休生活」。

對於許多人而言，為了維持生計可能必須在晚年繼續工作，但他們可能也必須依靠更年輕的家庭成員提供照顧和財務支持，大量貧困的長者可能也更依賴俗稱白卡的醫療補助計畫(Medicaid）。

非營利組織「終生收入聯盟」(Alliance for Lifetime Income)委託執行的一項調查研究約3000萬名將在今年至2030年間滿65歲的世代，調查發現，超過一半人的資產少於25萬元，意味著這群人在耗盡儲蓄後，只能仰賴社安金作為退休後的主要收入來源。

退休金 社安金 儲蓄

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