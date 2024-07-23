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布林肯、奧斯丁 「雙長」將同時訪亞太

記者張文馨／華盛頓報導
國務卿布林肯(右)與防長奧斯丁將雙雙訪問亞太，圖為兩人日前在華府出席北約峰會。(美聯社)
國務卿布林肯(右)與防長奧斯丁將雙雙訪問亞太，圖為兩人日前在華府出席北約峰會。(美聯社)

國務卿布林肯(Antony Blinken)本周將出訪亞洲，訪問越南、寮國、日本、菲律賓、新加坡和蒙古等六國；布林肯除將會晤中國外長王毅外，也會與國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)一起會晤菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos)。

這是布林肯第18趟印太區域行，國務院表示，布林肯將重申華府與印太區域盟友夥伴通力促進安全、繁榮和共享的區域開放願景的重要性；布林肯還會進一步強調美國對深化並拓展與區域關係的持久承諾。

布林肯預計24日至下月3日訪問亞洲，將參加東協(ASEAN)外長會議、美日外長與防長的2加2對話(7月28日)、美日印澳四方安全對話(Quad)外長會議、美菲外長與防長的2加2對話(7月30日)，與美星關鍵與新興科技對話等，預計討論議題包含南海、俄烏戰爭，並促進美國跟區域國家的關係。

路透20日獨家報導，美國將與日本工廠合作生產愛國者飛彈，以應對烏克蘭作戰導致的武器緊缺。

布林肯上周在智庫活動透露，將在寮國會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅。

亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)表示，預計布林肯將有機會與王毅互動，等時間更靠近，美國將宣布更多細節。

此外，五角大廈宣布，奧斯丁26日起出訪日菲，他的行程有部分與布林肯重疊，奧斯丁除了參加2加2對話外，還會在東京與日韓防長舉行三邊對話。

返抵美國後，奧斯丁將在馬里蘭州首府安納波利斯(Annapolis)接待來訪的澳洲副總理兼國防部長馬勒斯(Richard Marles)與外長黃英賢(Penny Wong)，於下月6日舉行澳英部長級磋商(AUSMIN)會議，討論美澳聯盟。

五角大廈表示，國防部將持續強化美國與盟友夥伴的關係，以支持和平、穩定與威懾的區域願景。

布林肯 奧斯丁 王毅

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