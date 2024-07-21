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更新微軟致當機 專家：CrowdStrike發布前檢查不善釀禍

編譯中心／綜合20日電
導致全球商店、機場、車站的系統出現崩潰、藍屏等情況的罪魁禍首，是資安公司CrowdStrike防毒軟體更新出包。(歐新社)
導致全球商店、機場、車站的系統出現崩潰、藍屏等情況的罪魁禍首，是資安公司CrowdStrike防毒軟體更新出包。(歐新社)

全球資訊科技(IT)系統19日大當機，網路隨後湧現陰謀論，包括「第三次世界大戰」將至等危言聳聽說法，以及有關一個全球菁英集團密謀網路攻擊的謠言。但資安專家指出，電腦安全技術公司CrowdStrike於19日例行更新廣受使用的網路安全軟體時，引發全球各地許多客戶的電腦系統當機，顯然是發布軟體之前沒有充分檢查品質所致。

兩天來社群媒體平台上瘋傳網路陰謀論，凸顯全球重大事件過後資訊混亂的新常態，尤其許多社群媒體平台已取消原本有助遏制錯誤訊息傳播的措施。

舊稱推特(Twitter)的X平台出現大量毫無證據的貼文，散播有關世界末日的敘事：世界受到邪惡勢力攻擊。

但據路透報導，CrowdStrike發布最新版的Falcon Sensor軟體，目的就是讓客戶的電腦系統更為安全，能防範駭客入侵。不過更新檔案中卻有缺陷的程式碼，導致使用微軟公司(Microsoft)Windows作業系統的各行各業面臨近年來影響範圍最廣泛的技術問題之一。

CrowdStrike已經發布修復受影響系統的資訊，但專家指出要讓系統恢復正常需要時間，因為須手動清除有缺陷的程式碼。

CrowdStrike推出軟體更新後，問題馬上出現，使用者紛紛於社群媒體上傳顯示錯誤訊息的電腦螢幕藍色畫面，這在業界稱為「藍白當機畫面」(blue screens of death)。

專門研究作業系統威脅的資安研究員沃德爾(Patrick Wardle)表示，經過他分析確認，這波當機問題是該程式碼造成的。

他說道，更新問題出現在含有配置資訊或特徵碼的檔案中，「資安產品更新特徵碼是司空見慣的事，像是每天一次…因為它們會持續監測新的惡意軟體，希望確保客戶免於遭受最新威脅」。

沃德爾更說，軟體更新如此頻繁「可能就是(CrowdStrike)未進行太多檢測的原因」。

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