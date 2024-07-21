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全球IT大當機 手術延期、醫療中斷遍布全美各州

編譯中心／綜合20日電
全球資科系統19日大當機，令全美許多手術延期、醫療程序中斷。(美聯社)
全球資科系統19日大當機，令全美許多手術延期、醫療程序中斷。(美聯社)

全球資科(IT)系統19日大當機殃及航空業與供應鏈，恐需數日到數周時間恢復；全美許多手術延期、醫療程序中斷，不少人對區區一次軟體更新就癱瘓全球系統頗有微詞。

這次IT系統大當機是美國資訊安全公司CrowdStrike軟體更新造成。業者19日凌晨向客戶推送更新，但內容與微軟（Microsoft）Windows作業系統衝突，導致世界各地的設備無法運作。

美聯社報導，芝加哥居民包洛斯(Alison Baulos)說，她73歲的父親原本正要去肯塔基州一家醫院接受心臟手術，19日早卻突然取消。她說：「這真的讓人意識到我們對科技依賴有多深，且有多可怕。」

美國醫院學會(American Hospital Association)表示，事件影響程度不一，有些醫院照常運作，有些則必須延後、轉移或取消醫療服務。

根據官方網站資訊，在紐約州和賓州的賈斯禮診所(Guthrie Clinics)，急診部門仍然開放，但門診實驗室檢查和例行影像預約已取消。所有非緊急、可改期的手術都順延，今早診所還採紙本作業。

56歲的作家辛赫(Sahana Singh)早上9時來到紐約州綺色佳(Ithaca)的診所，才得知她的心臟檢查要延到兩周後。她說：「我們期望的是科技協助提升效率…而不是區區一次軟體更新就癱瘓了全球整個系統。」

位於波士頓的麻州總醫院暨布立亨婦女醫院(Mass General Brigham)在網站上表示，由於系統當機，已取消所有非緊急看診，但急診室持續開放。院方說，目前無法調取患者病歷和安排掛號。

在休士頓地區經營公立醫院和診所的哈里斯醫療系統(Harris Health System)表示已暫停看診，直到另行通知。非緊急手術已取消並另外安排。

普羅維登斯醫療服務系統(Providence Health & Services)旗下有51家醫院分散在阿拉斯加州、加州、蒙大拿州、俄勒岡州和華盛頓州，病歷系統也受當機影響。

全球資科系統19日大當機，令全美許多手術延期、醫療程序中斷。(美聯社)
全球資科系統19日大當機，令全美許多手術延期、醫療程序中斷。(美聯社)

阿拉斯加州 紐約州 麻州

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