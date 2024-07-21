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全美航班大亂 西南航空因使用32年前舊系統意外逃過

編譯廖振堯／綜合報導
資安公司CrowdStrike防毒軟體更新出包後，全球商店、機場、車站的系統出現崩潰、藍屏等情況，但西南航空卻運作正常，原因竟是因為用的舊系統。(美聯社)
資安公司CrowdStrike防毒軟體更新出包後，全球商店、機場、車站的系統出現崩潰、藍屏等情況，但西南航空卻運作正常，原因竟是因為用的舊系統。(美聯社)

資安公司CrowdStrike防毒軟體更新出包後，全球商店、機場、車站的系統出現崩潰、藍屏等情況，航空業更是陷入一片混亂，數以千計航班因此取消。不過西南航空(Southwest)在這次災情中屹立不搖，原因竟是系統太老舊。

科技資訊網站「Digitaltrends」報導，達美航空(Delta)、美國航空(American)、精神航空(Spirit)、邊疆航空(Frontier)、聯合航空(United)、忠實航空(Allegiant)都表示系統遇到問題，但西南航空的航班未受影響，稱營運順利。

這可能是歸因西南航空仍在用Windows 3.1，這是個「高齡」32歲的作業系統，CrowdStrike的次世代防毒軟體根本不支援這麼老的系統。據報西南航空的作業系統主要是Windows 95(1995年推出)和Windows 3.1所構建。

西南航空在過去幾年已因此受到批評，面臨更換作業系統的壓力，然而今時今日古老的作業系統似乎為該公司提供與世隔絕的防護罩，避免千禧年層級災難、保持正常運作。

微軟表示問題的根本原因已經解決，不過一切可能需要幾天才能恢復正常。微軟執行長納德拉(Satya Nadella)在X平台(前推特)上發文：「我們已經意識到這個問題，正在與CrowdStrike以及整個行業密切合作，為客戶提供技術指導和支持，以安全地重新上線他們的系統。」

不搭乘西南航空的數百萬旅客便沒那麼走運了，聯邦航空管理局(FAA)表示正在與幾家航空公司合作解決這次停擺；值得慶幸的是FAA本身並未受到影響。除了西南航空外，聯合包裹服務公司(UPS)、聯邦快遞(FedEx)都沒有因CrowdStrike而中斷服務。

微軟 達美航空 資安

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