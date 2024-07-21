微軟全球當機影響850萬台電腦 達美、聯合航空部分恢復

遭遇19日電腦系統大當機後，達美、聯合航空20日已恢復部分營運。圖為旅客在洛杉磯機場準備搭機。(美聯社)

全球資訊科技(IT)19日大當機，各航空公司20日都還在奮力恢復正常；微軟 公司指出，使用視窗作業系統的電腦裝置，全球受影響數目達850萬台；民航業者方面，達美、聯合航空已恢復部分營運；在日本，約1500名旅客被迫留宿成田機場，憤怒的旅客怒批科技業的草率。

網路安全公司CrowdStrike表示，19日把感知器規格更新上傳到公司的「獵鷹」(Falcon)平台，「觸動邏輯錯誤」，而引發「系統崩潰，受影響的電腦系統藍屏當機」，但問題接下來很快便已解決。

國家廣播公司新聞網(NBC News)20日報導，但接下來發生的是全球航空業者、醫療機構、企業行號及警力發生資訊科技系統大規模失靈。

微軟副總裁威斯頓(David Weston)表示，使用微軟系統的裝置受影響者達850萬台，占總數不到1%；雖說微不足道，但使用CrowdStrike服務的企業營運很多關鍵服務，才造成這麼廣的經濟及社會影響。

美國主要航空公司航班停飛，導致全球航運延誤。FlightAware航運追蹤網站指出， 20日下午，美國出入境及國內1600多航班取消，延誤則近2萬6000多航班。全球機場都出現疲倦的旅客在機場大排長龍，例如亞特蘭大、鹽湖城及印尼峇里島。大家最害怕的機場電視螢幕出現藍屏，其快照仍被貼上社群媒體。

聯合航空19日貼文表示，公司大部分電腦系統還能運作，但承認可能發生更多班機延誤、取消；達美航空表示，還沒自這次大當機復元，被迫取消數百航班。

在阿拉斯加州 ，州警表示911服務在全州停擺，新罕布夏州 、德州普拉諾市(Plano)的911服務也傳出麻煩，幸好接下來恢復正常。

醫療機構也受這次科技大當機影響，例如在西部各州服務的普羅維登斯南加醫院(Providence Southern California)51家醫院。幾家美國大型醫院也被迫取消手術及醫生看診。肯塔基州浸信會醫院一名73歲男子本安排要做開心手術，清除八處堵塞、整治一動脈瘤，也因這次全球科技大當機而取消。