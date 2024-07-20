突破以色列防空網 葉門「青年運動」無人機襲特拉維夫釀1死

特拉維夫遭到無人機攻擊，造成至少1死10傷。圖為以色列警在在現場調查蒐證。(美聯社)

伊朗 支持的葉門叛軍「青年運動」(Houthi)19日出動無人機攻擊以色列 最大城特拉維夫，造成1人死亡，最少10人受傷，這是「青年運動」首次成功對以色列發動致命襲擊。

這次襲擊事件令人震驚之處，在於這架無人機穿越了以色列大部分地區，避過層層防空系統，自加薩 開戰以來，「青年運動」雖對以色列發動多次無人機及火箭攻擊，但統統在邊境地區被以方防空系統攔截擊落，從未攻破這個防禦網。

以色列軍方正調查到底出了甚麼問題，發言人聲稱防空系統發現了這架無人機，但發生錯誤沒有將其攔截。另一名不願透露姓名的軍方官員則指責是人為錯誤。

「青年運動」發言人薩里(Yahya Saree)在X平台發聲明指出，該組織發射了一架名為「雅法」(Yafa)的新型無人機，能避開敵方的攔截系統。

以色列軍方則確認這是伊朗的Samad-3無人機，升級後可以長距離飛行，並確信它來自葉門而非伊朗。

這架無人機是在當地19日凌晨3時10分左右實施襲擊行動，炸毀了特拉維夫河邊建築物及汽車，波及範圍遠至附近市中心。軍方尚未確定它是在空中爆炸還是直接擊中建築物。

特拉維夫遭到無人機攻擊，造成至少1死10傷。圖為公寓窗戶受損。(美聯社)

以色列警方是在攻擊爆炸後搜救時，發現一名男子「在他的公寓罹難」，身上有炸彈碎片造成的傷口，事件中另有最少10人受傷。

一段經過核實的視頻顯示，一架低空飛行的無人機抵達特拉維夫河岸，然後飛入市內，爆炸照亮了夜空。

美國國務院表示，美國大使館及使館工作人員均沒有受損或受傷。

迄今為止以色列尚未與「青年運動」正式交戰，將重點放在加薩戰爭及與黎巴嫰真主黨的戰鬥上。