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國際法院：以色列違法占領巴勒斯坦領土 須立即終止屯墾

記者張聲肇／綜合報導
國際法院認為以色列非法占領巴勒斯坦土地57年，圖為在國際法院前示威的巴勒斯坦支持者。(路透)
國際法院認為以色列非法占領巴勒斯坦土地57年，圖為在國際法院前示威的巴勒斯坦支持者。(路透)

聯合國最高司法機構國際法院19日裁定，以色列「違法」占領巴勒斯坦領土57年，應立即終止在該地屯墾；以色列總理內唐亞胡立即反駁說，那是猶太人的歷史「故土」。

國際法院15名法官史無前例的裁決，儘管遭到以色列當局的嚴厲譴責，仍能對國際輿論造成重大衝擊，鼓舞更多國家承認巴勒斯坦是「國家」。

裁決書指出，以色列歷來在占領區實施的政策，如在約旦河西岸及東耶路撒冷不斷擴大屯墾移民，使用該地天然資源，兼併並永久管制占領地，對其中巴勒斯坦居民實施歧視政策，都違反國際法。

國際法院指出，以色列對占領地並無主權，用武力強占領土違反國際法，也妨礙巴勒斯坦人的自決權。因此，別國沒有義務支援色列維持占領巴勒斯坦領土的現狀。院長沙朗(Nawaf Salam)宣讀80頁的裁決書，說以色列必須立即停止屯墾建設，現有的屯墾設施必須立即移除。

裁決書說，以色列濫用占領方的地位，導致它「非法在巴勒斯坦占領區」，此一狀況必須「儘速終結」。

巴勒斯坦在聯合國大會上提出訴求後，國際法院做出上述裁決，裁決書全文出爐的時間，恰逢以色列對加薩地區發動毀滅性的攻擊；以色列攻擊加薩，則因巴勒斯坦人的哈瑪斯民兵派系，去年10月7日主導在以色列南部的恐怖襲擊。

國際法院認為以色列非法占領巴勒斯坦土地57年，圖為以色列家庭要求拯救被哈瑪斯綁架...
國際法院認為以色列非法占領巴勒斯坦土地57年，圖為以色列家庭要求拯救被哈瑪斯綁架的親人。(路透)

國際法院另在審理南非的提案，決定是否把以色列在加薩地區的軍事行動定調為「種族屠殺」；以色列嚴詞否認它在從事種族屠殺。

國際法院呼籲聯合國大會以及安全理事會考慮「明確手段或方式」以終止以色列占領巴勒斯坦領土，不過安理會五個常任理事國當中的美國，是以色列堅定的盟友，一票就足以否決安理會及大會的決議。

以色列沒有委派法律團隊出庭，不過提出書面陳詞，稱本案主題偏頗，毫不考慮以色列的安全顧慮。以色列官員說，國際法院愈干預，以巴和平進程愈難有進展。

以色列 巴勒斯坦 加薩

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