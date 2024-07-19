新聞透視／美保護費需索無度 還要蔡規賴隨？

前總統川普的國家安全顧問歐布萊恩呼籲，台灣需大幅增加國防開支至GDP的5％。圖為美軍發射彈簧刀無人機。(美聯社)

前總統川普 拋出「台灣保護費」說法後，他任內最後一任的國家安全顧問歐布萊恩進一步提出台灣的國防支出應該增加到國內生產毛額(GDP)的5％；由於川普近來選情聲勢上揚，歐布萊恩當然會被聯想為對台下指導棋，但這樣畫大餅的數字與說法，對台灣而言，卻是不切實際且難以負荷的空中樓閣。

從陳水扁時代開始的近20年來，美方總將「國防預算 占GDP占比3％」的數字明示暗示強加在台灣政府，強調如此的投資規模才算是「展現自我防衛的決心」。

台灣歷任政府的國防預算在這種壓力下，每到立院預算會期總是被各界以放大鏡檢視。根據國防部統計，蔡英文政府任內近五年(2019至2023年)整體國防預算包含年度主管預算、特別預算及基金預算，已從新台幣3815億元(約117億美元)成長到5803億元(約178億美元)，GDP占比自2％成長至205％。

蔡政府面對國內社福、文教科研、少子化等千頭萬緒的施政支出，年度國防預算提升到GDP的2.5％已是焦頭爛額；若再照歐布萊恩天方夜譚般的點子將GDP提升到5％，等於現有水準的二倍，高達中央政府總預算的近半，等於政府每花二塊錢就有將近一塊錢用在國防上，難道要讓台灣變成窮兵黷武的國家？

多年來台灣由於中共威脅和艱困外交環境，國家安全、武器軍備極度仰賴美國是不爭事實，但也養成美國政壇、智庫到學界總愛對台灣的國防事務、軍購項目甚至軍事戰略指手畫腳。但很顯然，號稱「台美關係史上最佳」，實則對美國的予取予求根本照單全收的蔡政府，花了近8000億元(約245億美元)軍購，卻不見得能獲得台灣最需要的裝備，甚至還落得延遲交貨的窘境。

歐布萊恩曾經說過要全台人民配備AK步槍，如今又漫天喊價地喊出「GDP占比5％」，而台灣對美花費巨額軍購的同時，到底獲得了什麼真正的安全保證？賴清德 政府面對需索無度的「保護費」，還要繼續照單全收嗎？