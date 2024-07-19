川普前國安顧問歐布萊恩：台應增國防支出 展防衛意志

時任總統川普（左）2019年和當時的國安顧問歐布萊恩（右）在洛杉磯機場談話。（美聯社）

共和黨總統候選人、前總統川普 接受媒體專訪時說 ，台灣應該支付美國保護費，川普在總統任內最後一位白宮 國安顧問歐布萊恩17日對彭博資訊說，自由世界正意識到來自中共的威脅，台灣應增加國防支出，至少占國內生產毛額(GDP)5%，以展現自我防衛意志。

根據中華民國國防部統計，蔡英文政府任內近五年(2019至2023年)整體國防預算 包含年度主管預算、特別預算及基金預算，已從新台幣3815億元(約117億美元)成長到5803億元(約178億元)，GDP占比自2%成長至2.5%，呈現逐年成長趨勢。

就美軍是否協防台灣，川普對彭博商業周刊說，台灣距美國9500英里、距中國卻僅68英里，協防極為困難。川普並稱要美國保護台灣就應付錢，「我們跟保險公司沒兩樣」。

2019年9月至2021年1月擔任國安顧問的歐布萊恩(Robert Charles O'Brien)，17日在密爾瓦基共和黨全代會場邊受訪談到台灣議題時，呼應川普前述說法表示，「台灣人民必須像我們一樣」，渴望他們的自由獨立；若他們自己都不想保衛台灣，那「我不可能比他們更關心台灣，派我兩個(正在美軍服役的)女兒去保台」。

歐布萊恩說，川普的意思是暗示，台灣應在自衛上投注更多心力。歐布萊恩認為，台灣須加碼國防支出，以與中共競爭，「我們能夠幫他們」，能作為幫手之一；但川普想講的是，「我們得分攤負擔」。

歐布萊恩說，前述5%的占比只是「粗估」。他還說，「我們需要看到台灣人的意志」，他們須挺身而出。他形容，台灣正面對台海對岸的怪物，在國防支出占其經濟的比重上至少要與中方相當。

58歲的歐布萊恩聲稱，他常和川普談國安議題，但不代表川普發言。他說，川普矢言對中國電動車課徵100%關稅及對中國商品廣泛徵收關稅的作法，並不會引發美國國內通膨，美國也不應在稀土元素、半導體、人工智慧(ＡＩ)、量子運算和醫藥等領域仰賴中國。

紐約時報17日引述華府智庫外交關係協會研究員塞克斯報導，「我要是在台灣，就會認真看待川普這番話」，這不是單一言論，如今是種模式；這番話尤其體現川普主義，反映出他純粹交易式的外交政策觀點。

川普勝選 歐布萊恩或回鍋

據Politico和路透報導，歐布萊恩雖不是川普競選團隊成員，但若川普贏得11月總統大選，歐布萊恩可能回鍋擔任白宮國安顧問，或出任另一項重要外交政策職位。

歐布萊恩主張，川普第二任將見到美國對俄羅斯及中國採取更強硬及強大的外交政策姿態，不會讓美國的歐洲盟邦失望。