我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／中國泳隊抵法10天被藥檢200次「換美國隊早投訴了」

共和黨全代會落幕 川普誓言會贏：不再有人受苦難

川普前國安顧問歐布萊恩：台應增國防支出 展防衛意志

編譯茅毅、記者張文馨、李人岳／綜合報導
時任總統川普（左）2019年和當時的國安顧問歐布萊恩（右）在洛杉磯機場談話。（美聯社）
時任總統川普（左）2019年和當時的國安顧問歐布萊恩（右）在洛杉磯機場談話。（美聯社）

共和黨總統候選人、前總統川普接受媒體專訪時說  ，台灣應該支付美國保護費，川普在總統任內最後一位白宮國安顧問歐布萊恩17日對彭博資訊說，自由世界正意識到來自中共的威脅，台灣應增加國防支出，至少占國內生產毛額(GDP)5%，以展現自我防衛意志。

根據中華民國國防部統計，蔡英文政府任內近五年(2019至2023年)整體國防預算包含年度主管預算、特別預算及基金預算，已從新台幣3815億元(約117億美元)成長到5803億元(約178億元)，GDP占比自2%成長至2.5%，呈現逐年成長趨勢。

就美軍是否協防台灣，川普對彭博商業周刊說，台灣距美國9500英里、距中國卻僅68英里，協防極為困難。川普並稱要美國保護台灣就應付錢，「我們跟保險公司沒兩樣」。

2019年9月至2021年1月擔任國安顧問的歐布萊恩(Robert Charles O'Brien)，17日在密爾瓦基共和黨全代會場邊受訪談到台灣議題時，呼應川普前述說法表示，「台灣人民必須像我們一樣」，渴望他們的自由獨立；若他們自己都不想保衛台灣，那「我不可能比他們更關心台灣，派我兩個(正在美軍服役的)女兒去保台」。

歐布萊恩說，川普的意思是暗示，台灣應在自衛上投注更多心力。歐布萊恩認為，台灣須加碼國防支出，以與中共競爭，「我們能夠幫他們」，能作為幫手之一；但川普想講的是，「我們得分攤負擔」。

歐布萊恩說，前述5%的占比只是「粗估」。他還說，「我們需要看到台灣人的意志」，他們須挺身而出。他形容，台灣正面對台海對岸的怪物，在國防支出占其經濟的比重上至少要與中方相當。

58歲的歐布萊恩聲稱，他常和川普談國安議題，但不代表川普發言。他說，川普矢言對中國電動車課徵100%關稅及對中國商品廣泛徵收關稅的作法，並不會引發美國國內通膨，美國也不應在稀土元素、半導體、人工智慧(ＡＩ)、量子運算和醫藥等領域仰賴中國。

紐約時報17日引述華府智庫外交關係協會研究員塞克斯報導，「我要是在台灣，就會認真看待川普這番話」，這不是單一言論，如今是種模式；這番話尤其體現川普主義，反映出他純粹交易式的外交政策觀點。

川普勝選 歐布萊恩或回鍋

據Politico和路透報導，歐布萊恩雖不是川普競選團隊成員，但若川普贏得11月總統大選，歐布萊恩可能回鍋擔任白宮國安顧問，或出任另一項重要外交政策職位。

歐布萊恩主張，川普第二任將見到美國對俄羅斯及中國採取更強硬及強大的外交政策姿態，不會讓美國的歐洲盟邦失望。

川普 預算 白宮

上一則

新聞透視／推進、十五五 中共三中全會熱詞與新詞

下一則

川普接受共和黨提名 演說號召「團結國家」 梅蘭妮亞現身

延伸閱讀

槍擊後民調：川普在全國及7決戰州 都贏拜登

槍擊後民調：川普在全國及7決戰州 都贏拜登
直播 川普遇刺後首演說 接受共和黨提名 全代會掀高潮

直播 川普遇刺後首演說 接受共和黨提名 全代會掀高潮
前國務卿龐培歐細數川普政績 讚他牽制普亭惡勢力

前國務卿龐培歐細數川普政績 讚他牽制普亭惡勢力
柯文哲：川普難預測 但不論誰當選美中對抗不變

柯文哲：川普難預測 但不論誰當選美中對抗不變

熱門新聞

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

2024-07-13 23:50
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件。(路透)

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

2024-07-13 20:05
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮，美國總統拜登誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）介紹成「普亭總統」，可見到澤倫斯基本人正朝著他看過去。（路透）

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

2024-07-13 07:20

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億
1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元

1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元