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高院裁定過度起訴 國會暴亂被告陸續獲撤銷罪名

編譯廖振堯／綜合報導
在最高法院上月28日裁決，聯邦檢察官以妨礙公務罪名起訴前總統川普及約350名參與國會暴亂的群眾是過度起訴後，聯邦檢方開始撤銷這些被告的罪名、提出新的認罪協議。(美聯社)
在最高法院上月28日裁決，聯邦檢察官以妨礙公務罪名起訴前總統川普及約350名參與國會暴亂的群眾是過度起訴後，聯邦檢方開始撤銷這些被告的罪名、提出新的認罪協議。(美聯社)

最高法院上月28日裁決，聯邦檢察官以妨礙公務罪名起訴前總統川普，及約350名參與國會暴亂的群眾是過度起訴，使得檢方開始撤銷這些被告的罪名、提出新的認罪協議，其中激進團體「驕傲男孩」(Proud Boys)、極右翼組織「守誓者」(Oath Keepers)的一些成員也因此受益。

華盛頓郵報報導，其中一名被告是來自佛州的驕傲男孩成員傑克曼(Arthur Jackman)，他被拍到與被定罪的組織領導人合影 ，但在15日的法庭文件中，傑克曼並未被指控為暴亂策畫者，並已接受一項認罪協議，承認一項或多項未決的輕罪，例如非法侵入或擾亂治安行為。檢方仍在文件中補充，傑克曼的同案被告中的其他驕傲男孩成員，可能面臨審判或承認其他未決重罪，例如暴動、破壞財產或攻擊警察。

最高院裁決不能將「阻止國會選舉認證程序」為由，來廣泛以妨礙公務罪名起訴所有暴亂行為，只有損害、銷毀紀錄或文件等證據才適用。多達259名因該罪被定罪或等待審判的國會暴亂被告，可能會尋求撤銷定罪、判決或認罪協議，其中受益最大的是僅以此罪名被起訴、未受其他重罪起訴的被告。

司法部聲明，因該罪名被定罪並判刑的約133人中，只有57人沒有其他重罪，其中有17人已在監獄中服刑，可受益於減刑。這僅占1月6日暴亂的1400多起指控案件的不到2%。還有大約126名被告因妨礙公務罪名而正在等待審判或宣布刑期，其中不少人沒有面臨其他重罪指控，皆已獲得審前釋放。

一些辯護律師預計今年年底前至少會有數十件判決重新辯論，從已經被關押的人開始，接著再考慮是否應撤銷定罪。檢方可以在2026年1月前(即五年追訴期)再提新起訴，不過川普已經預告如果他連任，將結束起訴並發布赦免令。

川普 佛州 司法部

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