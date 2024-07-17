傳拜登將立法限大法官任期 對總統廣泛豁免權擬提修憲

拜登總統將在未來幾周宣布改革最高法院制度，立法限制大法官的任期，並制訂可行的大法官官箴準則。(美聯社)

拜登 總統將在未來幾周宣布改革最高法院制度，立法限制大法官 的任期，並制訂可行的大法官官箴準則。

華盛頓郵報引述匿名知情人士說法報導，拜登另考慮是否提出憲法修正案，取消總統和其他憲政官員的廣泛豁免權。

這項宣布標誌拜登立場的重大轉變，曾任參院司法委員會主席的拜登向來反對改革最高法院的呼聲，如今這些潛在變化則是為了回應支持者對於保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的官箴醜聞與最高法院新興多數派系近期的裁定日益不滿，後者包括推翻墮胎權和聯邦規範權等判例。

拜登13日與國會眾院進步連線(Congressional Progressive Caucus)成員視訊通話時，預告這項變革。

華郵 取得的會議紀錄顯示，拜登說：「我在最高法院需要你們的幫助，我準備宣布，但不想太早公布，我即將提出一項限制最高法院的重大措施。過去三個月來，我一直與憲法學者合作，我需要一些幫助。」

華郵指出，拜登即將宣布的提案，其中許多條款需要國會批准。

拜登6月27日與前總統川普的辯論表現糟糕，民主黨內換將聲浪四起；約兩周後，拜登就其最高法院的計畫私下會商，回應眾多自由派人士強烈支持改革的呼聲。

總統參選人辯論四天後，最高法院7月1日裁定，川普第一個總統任期內的「公務行為」享有某種程度的豁免權而不會被起訴。

最高法院公布裁決後一小時內，拜登打電話給哈佛大學法學院的憲法學名譽教授特里布(Laurence Tribe)，討論該裁決以及是否支持改革最高法院的議題。

拜登1日曾於演講中說，「這項判決延續法院近年來攻擊我國一系列長期確立的法律原則，從剝奪投票權、公民權，到剝奪婦女的選擇權，再到今日的判決破壞國家法治」。

接續一周，拜登持續與特里布通話，討論他曾投書英國「衛報」論述最高法院改革的文章，兩人討論的議題包括任期限制、可執行的官箴準則，以及解決總統豁免權的憲法修正案。

特里布證實他與拜登交談，但不予評論雙方討論內容。