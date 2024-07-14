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亞洲首富的小兒子花1億美元辦婚禮 貝克漢、愛黛兒都捧場

編譯湯淑君／綜合報導
印度鉅富安巴尼的29歲兒子阿南特(左)，迎娶另一印度富商29歲千金拉迪卡．瑪尚特(右)，相關活動綿延數月。圖為兩人7月12日舉行正式婚禮。(路透)
印度鉅富安巴尼的29歲兒子阿南特(左)，迎娶另一印度富商29歲千金拉迪卡．瑪尚特(右)，相關活動綿延數月。圖為兩人7月12日舉行正式婚禮。(路透)

亞洲首富印度信實工業集團董事長安巴尼(Mukesh Ambani)為小兒子舉行的婚禮，場面豪華盛大，座上賓包括來自全球的明星、企業大亨和政治人物，充分展現印度富豪家族驚人的財力和影響力，也凸顯出印度社會貧富懸殊的現實。

新郎是安巴尼29歲兒子阿南特(Anant Ambani)，娶另一印度富商29歲千金拉迪卡．瑪尚特(Radhika Merchant)。婚禮慶祝活動從12日起舉行四天，估計花費超過1億美元。賓客名單有如全球名人錄，包括英國前首相布萊爾和強生、沙烏地阿拉伯國家石油公司(Aramco)執行長納瑟，以及英國美聲天后愛黛兒、加拿大饒舌歌手德瑞克、美國歌手德芮，寶萊塢偶像卡浦爾，以及足球明星貝克漢等人。

印度鉅富安巴尼的29歲兒子阿南特(左)，迎娶另一印度富商29歲千金拉迪卡．瑪尚特...
印度鉅富安巴尼的29歲兒子阿南特(左)，迎娶另一印度富商29歲千金拉迪卡．瑪尚特(右)，相關活動綿延數月。圖為兩人7月5日舉行桑吉特儀式(The sangeet ceremony)。(路透)

新娘身穿凡賽斯、聖羅蘭等設計師禮服。來賓個個珠光寶氣。上傳Instagram和其他社群媒體的婚宴影片顯示，Meta執行長祖克柏夫婦盛讚阿南特戴的理察．米勒腕表，估計價值上百萬美元。

印度鉅富安巴尼的29歲兒子阿南特(左)，迎娶另一印度富商29歲千金拉迪卡．瑪尚特...
印度鉅富安巴尼的29歲兒子阿南特(左)，迎娶另一印度富商29歲千金拉迪卡．瑪尚特(右)，相關活動綿延數月。圖為兩人2023年1月19日宣布訂婚後舉行慶祝活動。(路透)

這場婚禮之奢華，導致許多人質疑印度不平等加劇，尤其貧富鴻溝日益擴大。孟買市居民對交通因此打結忿忿不平。

亞洲首富印度信實工業集團董事長安巴尼為小兒子舉行的婚禮，從12日起舉行四天，估計...
亞洲首富印度信實工業集團董事長安巴尼為小兒子舉行的婚禮，從12日起舉行四天，估計花費超過1億美元。(路透)

根據瑞信全球財富研究報告，印度約有85萬人身價超過百萬美元，比十年前增加五倍。但印度現在人均國內生產毛額(GDP)僅約2500美元。富比世另指出，20年前，印度的億萬富豪不到十個，如今這個國家的億萬富豪是200人，是全球第三多，排在中、美之後，這些印度億萬富豪的淨資產合計約9500億美元。

孟買Marcellus投資管理公司創辦人穆克傑形容，印度富裕家族有如新興「章魚」階級，觸角伸向四面八方，藉各式各樣的創業與投資賺取財富，並與達官顯要建立人脈，把握實體與數位基礎建設勃興的時機拓展商業版圖。

例如，信實集團靠油氣和石化起家，近年朝新經濟領域擴張，包括數據網路Jio。對照下，成千上萬印度小企業掙扎求生存，形成雙軌經濟。

安巴尼身價淨值據財星雜誌估計約1160億美元，所以這場婚禮的開銷對他而言不過是九牛一毛，由此來看甚至可謂「儉約」，只要數日或數月就能賺回。

印度 投資 石油

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