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危及國安？中國富豪在德州空軍基地旁建風力電場 參議員要求關閉

編譯盧炯燊／綜合報導

2017年位列「富比世」中國富豪榜第90位的廣匯集團老闆孫廣信，2021年在美德州購買土地興建風電場的投資案一直受到爭議，至今仍在發酵。

前共和黨黨鞭，來自德州的聯邦參議員孔寧(John Cornyn)直指這個電場可能用作監視附近的空軍基地，日前要求五角大廈關閉風電場。

他在10日致給軍方的信件中，指曾經是中國解放軍軍官的孫廣信，或會「應中國政府要求」，利用風電場數十台高達700英尺的風力渦輪機，監視附近勞夫林空軍基地(Laughlin Air Force Base)，構成國家安全威脅，要求中止這個投資案，直至參議院完成全面調查為止。

孫廣信2016年起在德州魔鬼河(The Devils)地區購買了14萬公頃土地，其中一個距離勞克林空軍基地30英里，占地1.5萬英畝的牧場，計畫作為風電場，建造46台高聳的風力渦輪機，名為Blue Hills項目。

自始這個投資案即引發爭議，除了環保問題外更出現間諜陰謀論，有美國前情報官員更大爆孫與中共關係密切，演變成「敵對國家」威脅「國家安全」相關的事件。

德州議會2021年通過法案，禁止中、俄、北韓及伊朗的企業，投資德州電網、供水及網絡安全等基礎設施，Blue Hills項目也於2022年遭凍結。

孫去年6月透過其美國子公司GH America將Blue Hills風電場的開發權，以1500萬元出售給西班牙能源公司 Greenalia，這個項目遂得以繼續展開。

但孔寧參在給五角大廈的信中說，相信中國人仍然參與該計畫，認為孫是出資予Greenalia完成交易，對該項目仍有影響力及參與。

對此，GH America的發言人回應稱，Greenalia已「收購了Blue Hills項目及土地，不受GH America或其附屬公司的監督或控制。

發言人又說，孔寧所謂「對美國國家安全的威脅」，事實是Blue Hills項目已經過徹底審查，2022年獲美國聯邦外國投資委員會(CFIUS)批准。

德州 投資 五角大廈

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