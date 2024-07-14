假冒執法人員的詐騙再起 中國駐美國使領館呼籲提高警覺

中國駐美使領館在微信帳戶提醒海外中國公民不要上當。(取自微信)

電信網路詐騙案件在美國時有所聞，套路多變，中國駐美國使領館已多次發布有關領事提醒。近期，相關案件又重出江湖，冒充公檢法人員，進行詐騙。為進一步提高在美中國公民的反詐防詐意識和能力，中國駐美國使領館公布真實案件，詳解各類詐騙套路，提醒華人謹防受騙。

中駐美使領館表示，中國留學生 林某接到一個自稱是某銀行客服的電話，對方聲稱他辦理的銀行卡被用於海外洗錢，涉嫌人口和槍支販賣等，需要配合調查。隨後，電話被轉接至「中國某地公安局」的「張警官」。「張警官」對其軟硬兼施，出示所謂案件受理書、通緝令、警官證等，要求當事人簽訂保密書、定時匯報個人動態，期間還不斷恐嚇林同學「你的事情非常嚴重，一定要保密，不准告訴任何人」。

電話詐騙者稱「你如不配合，即將被逮捕」。林同學聽後極為恐慌，最後，按照對方指示，將20萬元美元全部轉至指定的「安全帳戶」。

轉帳後，林同學還繼續詢問自己案件進展情況。對方收到錢後，告知他到中國大使館 「投案自首」。林同學隨後帶著行李到使館「自首」，經使館人員耐心解釋，才意識到自己受騙。

中國駐美國使領館再次提醒在美中國公民，各類客服電話也不會直接轉接到中國國內公檢法機關，中國國內公檢法機關不會通過電話、微信 等辦案，也不會要求境外中國公民自行撥打某地方警局電話報案或配合案件調查，也不會要求境外公民與其視頻通話進行「安全監控」。

中駐美使領館表示，海外在美的中國公民務必提高反詐意識，理智識別各種類型騙局，不輕信、不轉帳，避免上當受騙。如不慎遭遇詐騙，請及時向美國居住地或所在學校警方報警。