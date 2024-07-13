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10罪全撤銷 「中國行動計畫」首位被告陶豐：1場難以想像的鬥爭

特派員黃惠玲／綜合報導
華裔教授陶豐被聯邦政府提控的十項重罪，歷經四年訴訟，終於全部撤銷。( 本報資料照片)
華裔教授陶豐被聯邦政府提控的十項重罪，歷經四年訴訟，終於全部撤銷。( 本報資料照片)

堪薩斯大學華裔教授陶豐(Feng "Franklin" Tao)11日發表公開信表示，他被聯邦政府提控的十項重罪，經歷四年纏訟後，11日終於全數撤銷。陶豐為川普政府時期展開的「中國行動計畫」(China Initiative)中，被起訴的第一位華裔教授，隨著最新的法院裁決，他也成為該計畫最後一位結案的華裔教授。

2018年啟動，2022年2月終止的「中國行動計畫」，實施期間將華裔科學家、研究人員列為廣泛審查的目標，旨在打擊商業間諜活動。陶豐因向任職的堪薩斯大學及美國政府，隱瞞為中國工作的事實，而在2020年6月遭控七項電信欺詐和三項虛假陳述共十項罪名。

起訴書中陳述，陶豐於2017年5月至2019年8月，由堪薩斯大學和美國能源部、國家科學基金獲取資金和財產，同時也參加了中國的優秀人才計畫，該計畫旨在鼓勵將知識創新和知識產權從美國大學轉移到中國政府機構。

起訴書指出，陶豐沒有向堪薩斯大學披露他被是中國「長江學者」，也沒有依法告知他在福州大學拿到的薪水報酬。

陶豐出生在中國，2002年來美國，是美國堪薩斯州大學的一名工程學副教授。從2014年8月開始，陶豐受雇於堪薩斯大學環境有益催化中心(Center for Environmentally Beneficial Catalysis，簡稱CEBC)。該中心從事保護自然資源和能源的可持續技術研究。

陶豐是第一位被「中國行動計畫」起訴的華裔教授，他被迫展開了長達四年的法律戰，2022年4月陪審團判決十項控罪中的三項電匯詐欺及一項虛假陳述罪成立，同年9月，聯邦地區法院法官羅賓遜(Julie Robinson)駁回了其中三項電匯詐欺罪，但保留了虛假陳述定罪。

堅持無罪的陶豐，對僅剩的虛假陳述罪不服並提出上訴。該定罪指陶豐沒有正確填寫堪薩斯大學的機構責任表，沒有透露他將前往中國為福州大學建立實驗室和招聘員工。當時的聯邦檢察官主張，陶豐的行為欺騙了堪薩斯大學以及美國能源部和國家科學基金會，後兩者為陶豐在學校的研究項目提供了資助。

陶豐的律師則表示，堪薩斯大學沒有與這兩個聯邦機構共享表格，這意味著它沒有影響任何關於研究項目的決定。經過將近兩年的上訴，11日上訴法院撤銷了陶豐的最後一項定罪。

陶豐說「對這十個毫無根據罪狀的抗爭，是一場難以想像的鬥爭」，他感謝華人及亞裔團體過去幾年對他的支持，並特別感謝美國華人聯盟及會長薛海培的鼓勵與支持。

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