AT&T資料遭駭 客戶該如何自救？
AT&T遭駭客入侵，幾乎所有客戶無一倖免，人人自危，那麼現在應怎麼辦？
AT&T表示，若收到任何要求提供個人、帳戶或信用卡資訊的電話或簡訊，所有客戶應保持及提高警惕，甚至有所懷疑：
•首先是切勿回覆任何認為可疑的簡訊，然後將之轉發給 AT&T跟進，轉發這些可疑訊息給AT&T是免費的，也不會計算入電話簡訊計畫內。緊記應只打開認識及可信任的短信，切勿回覆帶有個人信息，而未知發件人的短信。
•如果自己的無線手機號碼成為詐騙目標，應報告AT&T的反詐騙團隊；若懷疑其他帳號也遭詐欺，請即撥打客戶服務號碼求助。
儘管AT&T強調本次駭客攻擊並沒有洩露社會安全號碼，但若客戶擔心社安號碼外洩，可以遵照聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)的指引去做，其中包括︰
•若是相關公司提供了免費信用監控，那就充分利用它。
•索取免費信用報告，檢查並不認識的帳戶或費用。
•發出免費的信用凍結或欺詐警報，這樣會使詐騙者難以使用你的名義開設戶頭。當然若有需要解除信用凍結時，則要採取額外的步驟處理，相關公司企業會重新驗證你的身分。
•可以登入及利用Annualcreditreport.com ，監控你的信用報告，每星期免費一次。
雖然AT&T說「個人識別資訊」，並不涉及本次駭客攻擊，但若真的擔心信用卡號或銀行帳戶資訊外洩，那又如何？
•請立即聯絡銀行關閉帳戶、取消信用卡及銀行卡，並領取新卡。
•定期檢查帳單交易是否有欺詐性收費。
•更新帳戶及所有自動轉帳。
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