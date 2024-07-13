AT&T資料遭駭 客戶該如何自救？

AT&T 遭駭客 入侵，幾乎所有客戶無一倖免，人人自危，那麼現在應怎麼辦？

AT&T表示，若收到任何要求提供個人、帳戶或信用卡 資訊的電話或簡訊，所有客戶應保持及提高警惕，甚至有所懷疑：

•首先是切勿回覆任何認為可疑的簡訊，然後將之轉發給 AT&T跟進，轉發這些可疑訊息給AT&T是免費的，也不會計算入電話簡訊計畫內。緊記應只打開認識及可信任的短信，切勿回覆帶有個人信息，而未知發件人的短信。

•如果自己的無線手機號碼成為詐騙目標，應報告AT&T的反詐騙團隊；若懷疑其他帳號也遭詐欺，請即撥打客戶服務號碼求助。