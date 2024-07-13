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聯合國預測 本世紀全球人口將觸頂、中國人口將腰斬

編譯黃淑玲／綜合報導
聯合國預測，由於出生率降低等多重因素，預期2100年時，中國人口將由目前的14億降至6.33億。(美聯社)
聯合國預測，由於出生率降低等多重因素，預期2100年時，中國人口將由目前的14億降至6.33億。(美聯社)

聯合國最新發布的「世界人口展望」報告預測，由於出生率下降，全球人口在本世紀將觸頂，之後便轉為減少，2100年時的人口數將比先前預期還少2億人。這份報告也確認去年印度人口14.4億人，超越中國的14.2億人，躍居全球人口最多的國家。

聯合國在11日發布每兩年公布一次的「世界人口展望」(World Population Prospects)報告指出，全球人口2024年有82億人，預估2080年時將達到約103億人的高峰，之後便不再增加，到2100年時將降至約102億人。

相較下，聯合國上次在2022年發布的報告預期，世界人口將在2080年代登頂至104億人，且維持這個水準到2100年，兩年前也預測，進入22世紀時，全球人口仍會維持成長。

聯合國確認，印度去年人口達14.4億，超過中國的14.2億，成為世界人口最多的國...
聯合國確認，印度去年人口達14.4億，超過中國的14.2億，成為世界人口最多的國家。(歐新社)

聯合國經濟和社會事務部副秘書長李軍華說，全球人口樣貌出現大幅轉變，「現在一些國家的出生率低於原先預期，部分高生育率地區也稍微加速下滑」。

根據這份報告，人口高峰早於預期是由多種因素造成的，其中包括世界上一些最大國家的生育水平較低，尤其是中國，其人口預計將從2024年的14億大幅下降至2100年的6.33億。

維也納人口專家魯茲表示，生育率下滑應該是與年輕世代的價值觀改變有關，在年輕世代成功人生的關鍵面向裡，生兒育女的重要性已降低。

人口減少倒可能有助緩和氣候變遷，李軍華指出，人口提前攀峰且減少，能減輕環境負擔。財金學者也說，人口減少有助降低住房、基建與服務業的壓力，但工作年齡人口變少而老年人口增加，將加重公共財政負擔。

聯合國預測，由於出生率降低等多重因素，預期2100年時，中國人口將由目前的14億...
聯合國預測，由於出生率降低等多重因素，預期2100年時，中國人口將由目前的14億降至6.33億。(歐新社)

與1990年左右相比，全球婦女平均少生一個小孩。在報告涵蓋的國家裡，超過半數國家的婦女平均每人活產(live birth)數已低於維持人口穩定所需的2.1水準，更有近20%的國家低於1.4，聯合國形容1.4是「超級低」的數字，包括中國、義大利、南韓和西班牙都出現如此狀況。

根據聯合國這份報告，歐洲將是本世紀人口減少最嚴重的大陸，人口數已在2020年攀底高峰，2100年時會比峰值減少21%。報告也指出，中國、德國及日本等63個地區(占今年全球人口28%)的人口，在2024年之前就已觸頂。

聯合國 義大利 氣候變遷

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