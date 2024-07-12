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麻州2名資深記者 告微軟、OpenAI「遭竊」版權作品

編譯盧炯燊／綜合報導
資深記者蓋奇(左)、巴斯班斯(右)在試用ChatGPT時，發現其版權作品被「OpenAI 及微軟系統性竊取」，已提出訴訟。(美聯社)
資深記者蓋奇(左)、巴斯班斯(右)在試用ChatGPT時，發現其版權作品被「OpenAI 及微軟系統性竊取」，已提出訴訟。(美聯社)

微軟及OpenAI開發的聊天機器人ChatGPT自出現以來已涉及多起侵權官司，最新的一起是兩名已年屆80多歲的資深新聞工作者，控告ChatGPT竊取及利用他們一生的工作成果及心血結晶。

來自麻州同一小鎮的84歲蓋奇(Nicholas Gage)與81歲巴斯班斯(Nicholas Basbanes)各自從事數十年的新聞報導、寫作及書籍創作等。其中蓋奇以自己家庭故事的回憶錄「Eleni」(哭泣的草原)，1985年搬上大銀幕，片中男主角即以蓋奇為原型；巴斯班斯為報紙記者出身，其後撰寫廣受歡迎的文學文化書籍。

兩人在AI熱潮下嘗試一下ChatGPT時，赫然發現其版權作品被「OpenAI及微軟系統性竊取」，今年初已提出訴訟。

資深記者蓋奇、巴斯班斯在試用ChatGPT時，發現其版權作品被「OpenAI 及...
資深記者蓋奇、巴斯班斯在試用ChatGPT時，發現其版權作品被「OpenAI 及微軟系統性竊取」，已提出訴訟。(路透)

蓋奇在他居住的麻州農舍接受美聯社訪問時，直指「這是公路搶劫」，在旁的巴斯班斯也說寫作是為了賺錢養家，是個人的智慧財產權，作出的努力就應該得到公平的補償。

他們兩人提出的訴訟已列入一個包含更多著名作家、媒體人、文化人等的集體訴訟內。負責的紐約聯邦法官，同時也在審理紐約時報、芝加哥論壇報等媒體的類似版權訴訟案。

所有訴訟歸納起來就是OpenAI在微軟的資金及運算能力協助下，在未經許可或未向創作者提供補償下，取了大量文字來「訓練」ChatGPT，使其生成類似人類的文字段落。

微軟及OpenAI始終沒有回應這些訴訟，但一直在法庭和公開場合對抗這些指控。

微軟AI部門執行長蘇萊曼(Mustafa Suleyman)上月在科州舉行的阿斯彭創意節(Aspen Ideas Festival)辯稱，根據公開網路上已有的內容來訓練AI系統，是受到美國版權法「合理使用」原則的保護。

他又說，自 1990年代以來，社會契約就是合理使用這些內容，任何人都可以複製它，用它重新創造。

預計訴訟會拖到2025年才開審，蓋奇說未知他到時是否還在世，但強調找到解決方案很重要。

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