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人力昂貴 已有餐廳改用機器人製作餐點

編譯廖振堯／綜合報導
餐飲業嘗試自動化，讓機器人重複勞力工作，連鎖店如墨西哥速食店Chipotle、沙拉店Sweetgreen都在嘗試用新的機器人取代人力。(美聯社)
餐飲業嘗試自動化，讓機器人重複勞力工作，連鎖店如墨西哥速食店Chipotle、沙拉店Sweetgreen都在嘗試用新的機器人取代人力。(美聯社)

餐飲業幾十年來一直嘗試自動化，讓機器人重複勞力工作，以削減成本、提高效率。雖然機器人製作餐點方面難度較大，但自動化顧客服務已經有不少突破，如自動販賣機、迴轉壽司帶、數位點餐機等等。而人力成本愈來愈高的情況下，許多連鎖店如墨西哥速食店Chipotle、沙拉店Sweetgreen仍在嘗試新的機器人取代人力。

華爾街日報報導，Chipotle測試了一款用於製作玉米片的「Chippy」機器人，以及幫酪梨去核、去皮、切丁的「Autocado」機器人。Chipotle最終放棄了Chippy，因為安裝和清潔成本不敷節省的人力，但Autocado有望在今年年底前引入餐廳。

Chipotle於2022年設立目前總額達1億元的創投基金，其中部分投入Hyphen，該公司提供自動化接訂單、製作食物的機器人。Chipotle正測試該系統，並希望今年稍晚先在一家門市試用。

Sweetgreen則嘗試名為「無限廚房」(Infinite Kitchen)的機器人負責將羽衣甘藍、起司和其他配料沿著管道射入傳送帶上的碗中並旋轉以混合均勻，一小群員工會做好最後裝飾，像是擺好一排切片酪梨，然後再出餐。Sweetgreen於2021年以約5000萬元收購餐飲新創Spyce，將該公司技術用於「無限廚房」，目前有兩家門市安裝該機器人，今年預計再推至十多家門市，計畫最終能在所有新門市配備機器人。

自動化烹飪比服務難度更高，因為比起組裝機械零件，食材有時很軟很滑，所需的靈活性遠高於大多數常用機器人。但新冠疫情爆發後導致勞動成本迅速上升，促使一些餐廳重新審視自動化，據美國餐飲協會(National Restaurant Association)去年調查800家業者，近三分之一的餐廳老闆表示由於人手不足正加速自動化。

華爾街 墨西哥 疫情

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