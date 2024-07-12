改良植入手術 Neuralink本周進行第2次人體實驗

Neuralink創辦人馬斯克在社群平台上透露，近期將展開第二次人體植入晶片實驗。(路透)

神經科學新創公司「Neuralink」創辦人馬斯克 (Elon Musk)在社群平台上透露，近期將展開第二次人體植入晶片 實驗。

根據News18新聞網報導，馬斯克是在X平台上透露這項人體實驗計畫，Neuralink計畫在一周內將自家公司的裝置植入第二位人類病患上。馬斯克也表示，預計今年底之前會讓「高個位數」的病患都能植入Neuralink裝置，他和Neuralink高層也討論了腦部晶片的能力及未來潛力，包括用於治療癱瘓與記憶喪失。

馬斯克與研究人員還談到了未來手術的改進措施，以防止第一次在亞利桑納州男子阿爾博(Noland Arbaugh)植入手術過程中出現的問題再次發生。馬斯克強調，Neuralink長期目標是透過讓人類智慧與數位智慧之間更密切共生(symbiosis)，來降低人工智慧(AI )帶來的文明風險。

馬斯克並強調，Neuralink將針對未來的手術作改變，以便解決電極線從大腦組織退縮的問題，其目標是為了「賦予人們超能力」，因此，為了減少這類問題發生，可能的修正措施包括去除可能造成首次手術發生線材退縮的氣袋(air pocket)。另外，該公司也計畫在未來的手術中更精確地將線材插入大腦皺褶內。

今年1月，Neuralink成功將裝置植入因潛水導致肩部以下癱瘓的阿爾博的大腦中，自從植入Neuralink裝置之後，他已可以透過大腦玩棋類遊戲、電玩以及控制電腦螢幕等。

馬斯克創辦的Neuralink專注在神經介面技術上，該公司推出的獨特晶片也引起外界關注。日前Neuralink開發出一款能記錄並解讀大腦活動的AI微晶片，當初設計這款晶片目的便是幫助人們克服心智障礙。Neuralink並聲稱，該晶片甚至還能讀取人類的想法。