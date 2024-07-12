聯邦貿易委員會調查：藥物福利管理公司 哄抬癌症病患醫藥費

聯邦貿易委員會(FTC)日前發布調查結果，指「藥物福利管理公司」(pharmacy-benefit managers, PBMs)承諾控制高價藥物，卻誘騙病患遠離便宜藥品，且設法哄抬癌症 病患的治療費用。

華爾街日報報導，FTC過去兩年調查PBM，結果發現PBM拉抬利潤、增加醫療支出，並採取撙節成本的措施以謀取私利，讓患者支付更高的醫療費，部分議員呼籲遏止PBM的商業行為。

FTC主席麗娜汗(Lina Khan)表示，FTC將深入調查大型PBM，讓消費者付得起醫療費用。

她麗娜汗說：「主流PBM可能提高藥物成本，並向患者收取過高的癌症藥物費用。」

因應調查所需，FTC要求六大PBM提交文件，其中三間分別是醫療保險 公司UnitedHealth Group的OptumRx、Cigna的Express Scripts，以及CVS Health的Caremark，這三大健康保險公司處理全美約80%的處方藥，且其母公司都是更大型的健康保險集團。

FTC另要求哈門那(Humana)的Humana Pharmacy Solutions、MedImpact Healthcare Systems的MedImpact，以及Prime Therapeutics提供文件，這些企業隸屬於19個「藍十字藍盾協會」(Blue Cross Blue Shield)的健保 計畫。

PBM是藥品供應和支付系統的核心，其職責是與藥廠談判健保計畫和雇主必須負擔哪些藥物的分額，同時向藥局核銷費用以分配藥品。

PBM表示，他們將談到的折扣和其他精簡成本轉嫁給健保計畫和雇主，從而壓低保費；PBM表示，FTC的報告存在缺失，其實他們的做法為客戶省錢。

CVS發言人表示：「FTC提出任何限制PBM談判工具使用政策的建議，都有利製藥產業，導致美國企業和病患受到製商定價的擺布。」

哈門那不予置評，而Prime則說它與其他PBM不同，完全恪守FTC的要求。

代表PBM的「藥事照護管理協會」(Pharmaceutical Care Management Association)總裁史考特(JC Scott)表示，「FTC這分報告基於匿名來源和利己(self-interested)團體的說法與評論，且僅有兩個經過篩選的案例支持研究結果並藉此影射整個市場，無視證明PBM為美國醫療保健系統展現價值的大量數據」。