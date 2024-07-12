我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好

南加7旬老夫婦和狗被斬首肢解 兒子涉案被捕

聯邦貿易委員會調查：藥物福利管理公司 哄抬癌症病患醫藥費

編譯陳韻涵／綜合報導

聯邦貿易委員會(FTC)日前發布調查結果，指「藥物福利管理公司」(pharmacy-benefit managers, PBMs)承諾控制高價藥物，卻誘騙病患遠離便宜藥品，且設法哄抬癌症病患的治療費用。

華爾街日報報導，FTC過去兩年調查PBM，結果發現PBM拉抬利潤、增加醫療支出，並採取撙節成本的措施以謀取私利，讓患者支付更高的醫療費，部分議員呼籲遏止PBM的商業行為。

FTC主席麗娜汗(Lina Khan)表示，FTC將深入調查大型PBM，讓消費者付得起醫療費用。

她麗娜汗說：「主流PBM可能提高藥物成本，並向患者收取過高的癌症藥物費用。」

因應調查所需，FTC要求六大PBM提交文件，其中三間分別是醫療保險公司UnitedHealth Group的OptumRx、Cigna的Express Scripts，以及CVS Health的Caremark，這三大健康保險公司處理全美約80%的處方藥，且其母公司都是更大型的健康保險集團。

FTC另要求哈門那(Humana)的Humana Pharmacy Solutions、MedImpact Healthcare Systems的MedImpact，以及Prime Therapeutics提供文件，這些企業隸屬於19個「藍十字藍盾協會」(Blue Cross Blue Shield)的健保計畫。

PBM是藥品供應和支付系統的核心，其職責是與藥廠談判健保計畫和雇主必須負擔哪些藥物的分額，同時向藥局核銷費用以分配藥品。

PBM表示，他們將談到的折扣和其他精簡成本轉嫁給健保計畫和雇主，從而壓低保費；PBM表示，FTC的報告存在缺失，其實他們的做法為客戶省錢。

CVS發言人表示：「FTC提出任何限制PBM談判工具使用政策的建議，都有利製藥產業，導致美國企業和病患受到製商定價的擺布。」

哈門那不予置評，而Prime則說它與其他PBM不同，完全恪守FTC的要求。

代表PBM的「藥事照護管理協會」(Pharmaceutical Care Management Association)總裁史考特(JC Scott)表示，「FTC這分報告基於匿名來源和利己(self-interested)團體的說法與評論，且僅有兩個經過篩選的案例支持研究結果並藉此影射整個市場，無視證明PBM為美國醫療保健系統展現價值的大量數據」。

醫療保險 健保 癌症

上一則

人力昂貴 已有餐廳改用機器人製作餐點

下一則

每年注射2次 愛滋新藥臨床試驗：有效率達100%

延伸閱讀

台灣健保總額控管 點值不應浮動

台灣健保總額控管 點值不應浮動
FTC支招 若面試要求提供個資就煞車

FTC支招 若面試要求提供個資就煞車
網購未收貨 把握180天銀行申訴期

網購未收貨 把握180天銀行申訴期
消化酵素、維他命等14項「味素藥」 8月起退出健保

消化酵素、維他命等14項「味素藥」 8月起退出健保

熱門新聞

第一夫人吉兒日前被問如何看民主黨人逼宮拜登，她怒飆記者「別對我大叫」。圖為吉兒8日在喬治亞州競選活動畫面。（歐新社）

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

2024-07-09 08:15
16歲的高中生威爾遜入選美國代表隊，成為美國參加奧運會最年輕的田徑選手。(路透)

巴黎奧運／俄州16歲少年「跑」進美國隊 成最年輕田徑選手

2024-07-06 02:17
拜登總統與前總統川普同樣身為候選人，但在民主黨、共和黨內各自受到不同對待。圖為民眾在觀看總統辯論。(美聯社)

紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界

2024-07-05 08:55
繼美國總統拜登上月在辯論會的災難性表現後，今天他將首度舉行記者會。(歐新社)

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

2024-07-11 21:00
拜登總統遭踢爆，巴金森氏症權威專家去年8月起多次造訪白宮，並且會見拜登醫師。（路透）

白宮訪客紀錄曝 巴金森氏症專家8進白宮 會見拜登醫師

2024-07-06 20:38
熱浪來襲，美國從東岸到西岸自6日至下周末將有多達1億3000萬人遭到創紀錄高溫「烘焙」。圖為俄勒岡州波特蘭市一老人往頭上澆水降溫。(美聯社)

高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉

2024-07-07 06:06

超人氣

更多 >
長者增加蛋白質 應多吃這食物

長者增加蛋白質 應多吃這食物
一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實
不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要
想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧

想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧
善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢

善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢