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防癌學會研究：4成癌症死亡病例 有辦法事先避免

記者張聲肇／綜合報導
酒精每年造成2萬4000例癌症死亡和9萬5000例癌症確診案例，但知道喝酒會增加癌症風險的成年人不到三分之一，10%還認為會降低罹癌風險。(美聯社)
酒精每年造成2萬4000例癌症死亡和9萬5000例癌症確診案例，但知道喝酒會增加癌症風險的成年人不到三分之一，10%還認為會降低罹癌風險。(美聯社)

美國防癌學會研究發現，四成癌症病例及半數成年癌症死亡是生活習慣造成，也都可避免。此一發現凸顯有效干預與預防醫學的迫切性。

學會說，美國每年新增癌症確診病例約180萬，死於癌症的人數約60萬。雖然罹癌風險人人有，但改善環境和生活習慣，即可大幅降低風險。最新研究顯示，可以修正的風險因素，只要加以改變，數十萬個癌症病例就可以避免。

研究小組分析致癌及致命的風險因素，如吸菸、二手菸、體重過重、酗酒、飲食不均、運動太少、紫外線曝曬、病毒感染(如人類乳突病毒HPV)，發現2019年美國癌症病例當中，有71萬3340例、30歲以上癌症死亡案例中，有26萬2120例，可歸因於可修正的風險因素，亦即可以避免。

吸菸是頭號癌症殺手，占男性可預防案例的56%，女性的39.9%。

學會癌症差異研究資深科學主任、報告領銜作者伊斯蘭米(Farhad Islami)說，過去幾十年來，美國人抽菸的風氣雖然頗有改善，吸菸造成的肺癌死亡人數仍甚驚人。

伊斯蘭米說，前述研究發現凸顯各州落實菸品管制政策的重要性，政府應鼓勵戒菸、促成無菸環境，也應加強肺癌早期篩檢，因愈早發現愈容易治療。

第二大風險因素是體重過重，占可預防病例的7.6%，其次為酗酒(5.4%)和紫外線輻射(4.6%)。

酒精每年造成2萬4000例癌症死亡和9萬5000例癌症確診案例，可是知道喝酒會增加癌症風險的成年人不到三分之一，10%還認為會降低罹癌風險。

某些癌症是可修正的風險因素所造成，100%子宮頸癌、80%黑色素瘤(皮膚癌)和99%肺癌都是可以避免的，相形之下，卵巢癌病例，只有4.9%可以避免。

防癌學會副會長、報告資深作者傑馬爾(Ahmedin Jemal)說，上述研究結果也顯示，有必要持續公平地提供預防醫學知識與資源給全國民眾，提高預防措施方面的意識。

癌症 致癌

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