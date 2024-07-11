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民主黨眾議員歐凱秀 提案彈劾惹議大法官湯瑪斯、艾里托

編譯陳韻涵／綜合報導
紐約州的民主黨籍國會眾議員歐凱秀(圖)以拒絕回避某些案件「嚴重威脅美國法治」為由，提案彈劾聯邦大法官湯瑪斯和艾里托。(歐新社)
紐約州的民主黨籍國會眾議員歐凱秀(圖)以拒絕回避某些案件「嚴重威脅美國法治」為由，提案彈劾聯邦大法官湯瑪斯和艾里托。(歐新社)

民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)10日提案彈劾保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)和艾里托(Samuel Alito)，稱他們拒絕迴避某些重大案件，「嚴重威脅美國法治」。

歐凱秀發出聲明表示，湯瑪斯和艾里托大法官拒絕迴避與他們的財務和個人關係相關的案件，造成「最高法院不受控的腐敗危機」，「嚴重威脅美國法治和民主完整性，也是彈劾工具針對的案件」。

艾里托的彈劾決議案聚焦他「拒絕迴避他對受審方存在個人偏見的案子」，以及他「未能披露收入、禮物、財產利益、債務和交易的訊息」，並且「拒絕迴避涉及配偶合法利益與財務利益的案件」。

湯瑪斯與德州房產大亨、共和黨大金主克羅(Harlan Crow)的友好關係備受關注，湯瑪斯未通報他收受克羅招待的私人飛機豪華旅遊。

湯瑪斯的妻子維吉妮亞‧湯瑪斯(Virginia "Ginni" Thomas)遭控向白宮官員和國會議員施壓，要求推翻2020年總統大選結果，後來招致訴訟，湯瑪斯也未迴避。

另外，針對艾里托的指控攸關他的房產出現兩次旗幟爭議，兩面國旗的懸掛方式都象徵前總統川普支持者質疑2020年大選結果；相關事件招致艾里托面對迴避有關2020年大選和隔年1月6日國會暴亂案件的呼聲，但艾里托不予理會，並稱掛旗是妻子的決定。

另外，針對艾里托的第二項指控，則與艾里托接受對沖基金億萬富翁辛格(Paul Singer)招待有關。艾里托2008年接受辛格招待，乘私人飛機赴阿拉斯加豪華釣魚小屋度假；艾里托認為，毋需報告這趟旅行，之後也未迴避辛格的案件。

這項決議案由民主黨聯邦眾議員芭芭拉李(Barbara Lee，加州)、特萊布(Rashida Tlaib，密西根州)、柯爾曼(Bonnie Watson Coleman，新澤西州)、拉米雷茲(Delia Ramirez，伊利諾州)、佛洛斯特(Maxwell Frost，佛羅里達州)、歐瑪(Ilhan Omar，明尼蘇達州)，以及鮑曼(Jamaal Bowman，紐約州)共同發起。

彈劾 眾議員 紐約州

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