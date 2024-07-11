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美中執法部門再合作 上海機場1逃犯遣返美國

民主黨2參議員致函司法部長 要求任命特檢調查湯瑪斯

編譯盧炯燊／綜合報導
紐約州的民主黨籍國會眾議員歐凱秀以拒絕回避某些案件「嚴重威脅美國法治」為由，提案彈劾聯邦大法官湯瑪斯(左)和艾里托(右)。(美聯社)
紐約州的民主黨籍國會眾議員歐凱秀以拒絕回避某些案件「嚴重威脅美國法治」為由，提案彈劾聯邦大法官湯瑪斯(左)和艾里托(右)。(美聯社)

最高法院大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)接連被爆出接受共和黨大金主、德州房地產億萬富豪克羅(Harlan Crow)種種豪奢餽贈及款待後，兩名民主黨籍國會參議員已要求聯邦司法部長加蘭德(Merrick Garland)任命特別檢察官，調查他涉嫌連番違反操守及稅法行為。

參院聯邦法院司法小組委員會主席懷特豪斯(Sheldon Whitehouse，羅德島)及參院財務委員會主席魏登(Ron Wyden，俄勒岡州)上周致函加蘭德，指出他們雖不會輕易要求任命特別檢察官展開調查，然而迄今所收集到的證據，清楚表明大法官湯瑪斯多次故意違反聯邦的操守及虛假陳述法律，從而引發了關於他及其富豪金主是否遵守聯邦納稅義務的重大問題。

2023年4月湯瑪斯已被揭發在2019年接受克羅款待的豪華旅遊，之後開始受到民主黨領導的參院司法委員會調查，結果再揭出他有多次未公開過的獲招待旅遊。

從克羅方面取得的訊息發現，湯瑪斯在2017年、2019年、2021年搭乘克羅的私人飛機旅行三趟，湯瑪斯在2019年財務披露報告，也透露了克羅替他支付2019年在印尼峇里島飯店房間費用，以及同年在加州一家私人俱樂部為湯瑪斯支付食宿費用。

湯瑪斯今年4月曾發聲明說，根據其他大法官的建議，「如果沒有法庭上的利益衝突，便不值得報告」。但懷特豪斯及魏登認為湯瑪斯本可以作出解釋，但他始終維持可疑的緘默。

加蘭德尚未回應兩人要求，他的任期至今共任命了三位特別檢察官，分別調查前總統川普、總統拜登及其兒子杭特。

湯瑪斯的律師伯克(Elliot S. Berke)此前曾表示，這位大法官是努力遵守了當時有關披露收受禮物及旅遊的規定，若有任何錯誤都是完全無心之失。

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