大法官不安全？薩多馬友宅邸外法警開槍擊中劫車犯

大法官薩多馬友(圖)宅邸外駐守的聯邦法警日前碰上劫車，法警連開四槍擊中嫌犯嘴部。當時薩多馬友並不在家。(美聯社)

大法官 薩多馬友(Sonia Sotomayor)宅邸外駐守的聯邦法警日前碰上劫車，連開四槍擊中嫌犯嘴部。雖然嫌犯被送醫後在醫院被捕，但顯示大法官對於其人身安全的擔憂是有原因的。

華爾街日報報導，華府大都會 警察局(Metropolitan Police Department)5日獲報2100街區的西北11街發生一起劫車未遂事件：當天稍早，法警威爾斯(Tyler Wells)與另一名法警在一輛沒有政府標誌的公家車上待命，結果一輛廂型車駛來，一名男子下車後便拿手槍指著威爾斯意欲劫車。

威爾斯透過車窗向這名男子開了四槍，他的嘴巴被擊中後，法警立即施救，但廂型車逃離現場， 嫌犯被送醫後在醫院被捕。大都會警察局確認嫌犯為18歲的弗勞爾斯(Kentrell Flowers)，他於哥倫比亞特區地區法院被指控武裝劫車、無照攜槍以及持有大容量彈匣裝置。

聯邦法警局(U.S. Marshals Service)證實事件中的法警們負責保護最高法院大法官的住所，但並未透露是哪位大法官。不過根據華盛頓特區的房產記錄，薩多馬友於2012年在案發現場附近購買了一套公寓。知情人士透露，事發時薩多馬友並不在家。

最高法院的代表9日並未立即回覆評論請求。近年來，最高法院大法官表達擔憂其人身安全。2022年6月，大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)位於馬里蘭州的宅邸外便有一名武裝男子被捕，並被指控謀殺未遂，目前仍未結案。拜登 總統在當月稍晚便簽署了一項法案，將安全保護範圍擴大到最高法院大法官的直系親屬。

而安全隱患並不限於大法官們，德州聯邦眾議員奎拉(Henry Cuellar)去年10月於住家附近被劫車，幸未受傷且車輛不久後便尋回。