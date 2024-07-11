近50所大學、學院發獎學金不再看族裔 總額至少4500萬

由於最高法院下令不得以族裔作為入學考量，杜克大學最近取消了已有45年歷史、專給非裔大學生的獎學金計畫。(美聯社)

自最高法院下令不得以族裔作為入學考量以來，很多大學正揚棄以族裔來評估獎學金的做法，例如杜克大學最近便停止已有45年歷史、給非裔 大學生的獎學金計畫；愛阿華大學也改變一年900多萬元的大一生獎助金遴選計畫，讓以往不夠資格的白人學生得以申請。

華盛頓郵報10日報導，密蘇里大學的四個校區行政人員，正在變更總數1720萬元校方及金主捐贈獎學金的資格規定，以往那些金錢是分撥給某些族裔的學生。申請獎學金，種族不再列入考量。

最高法院去年判定，大學不得以族裔考量申請入學就讀的學生，接下來一年間愈來愈多大學把不考量族裔原則，運用在獎學金分發之上。華郵 統計，大多為公立院校的將近50所大學、學院，已暫停、終結或重組數百項以種族為考量的獎學金，總數目在數百萬元，以符合該原則；初步認定至少4500萬元，但總金額可能遠高得多。

共和黨 主政州高層及保守派活躍人士表示，以種族為考量的獎學金、補貼金不利於白人學生，一如以種族為考量的入學政策。最高法院的裁決推翻大學以種族來甄選申請入學學生，但未提到獎學金，只是保守派揚言，各大學應擴大詮釋該裁決，根除任何以種族為基礎的政策。

紐約大學法學院教授吉野賢治表示，最高法院讓大家清晰得知其對種族的思考方式，目前還要為這些獎學金奮戰，實在沒有法律立足點。

高等教育專家憂心，假如大學、學院繼續放棄以種族為考量的獎學金，對高等教育多元化的衝擊，只怕要大於入學時終結平權法案考量。雖說大多數有得選擇的大學使用其他政策，來達成學生多元化，但更多大學、學院仰賴的，是提供財務援助給有色人種學生以達多元化。

財務濟助學者坎特勞維茲(Mark Kantrowitz)指出，開銷對許多這類有色人種學生是很大障礙，但是聯邦數據指出，非裔及拉美裔學生比起白人學生，更不可能領到獎學金。