逃離北京…中國無證客偷渡美 價碼喊到7.5萬元

中國走線客劉天天(Liu Tiantian，音譯，左二)與父、兄走過巴拿馬的達連隘道後，搭乘巴士前往哥斯達黎加，希望繼續北上到美國。(美聯社)

南美國家厄瓜多長年以來充當亞洲、中東及非洲移民前往美國邊界的跳板，現在面臨拜登政府全面施壓，要求管控無證移民，厄瓜多政府1日起要求來自中國的旅客須取得簽證才能進入該國；為了伺機偷渡 美國，中國無證客 目前遍布中、南美洲許多國家。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)表示歡迎厄瓜多改變政策，「鑑於偷渡集團利用該國對中國旅客實行免簽的政策，把它當偷渡的跳板，故要求持中國護照、來自中國的人須先取得簽證」。

拜登政府還動用自己能用的手段，希望遏阻中國無證客的狂潮。6月底國土安全部包機遞解100多名中國無證客，是五年來最大規模的遣返行動。2023年以來，約5萬名中國人已由墨西哥非法跨越邊界進入美國。美國另與巴拿馬簽訂協議，要求該國拘留、遣返更多想前往美國的無證客。

今年6月底美國國土安全部包機遞解100多名中國無證客，是五年來最大規模的遣返行動。圖為中國無證客在偷渡進入德州時被逮捕。(路透)

分析家相信，雖然有這些措施，中國人偷渡美國會持續下去，只是會選走較危險、不明目張膽的管道。智庫專家艾薩克森(Adam Isacson)指出，欲在美國申請庇護的唯一方式，便是先踏上美國土地，人蛇集團靠著把人送進美國，總是能賺到大錢，所以他們的網絡很堅韌、有創意。

無證客非法入境總逮捕人數在下降，但中國人偷越邊界入美人數則在增加。這些中國無證客付錢給偷渡集團，走陸路到美國邊界，金額不定；墨西哥華雷斯市(Ciudad Juárez)蛇頭最近向今日美國報(USA Today)透露，目前價碼有的已叫到7萬5000美元以上。

近幾年德州是非法移民 的主要管道，但墨西哥警方在沿德州各城加強執法以後，很多移民目前改穿越南加州邊境，特別是蒂華納與聖地牙哥地區。

去年10月到今年4月，已有2萬7000多名中國無證客由墨西哥進入聖地牙哥郡(San Diego County)而被拘留。相形之下，2023會計年度整整12個月內，這樣的逮捕案件不到1000例。

美國最近與巴拿馬簽訂協議，要求該國拘留、遣返更多想前往美國的無證客。圖為中國無證客在巴拿馬排隊等待坐船偷渡美國。(美聯社)

大約20名中國無證客最近蹲在聖地牙哥邊界偏遠的東緣某帆布帳篷裡，躲避沙漠強風，他們大多數是男子，使用手機的翻譯軟體與人道救濟工作者聯絡，其中一人表示，大多數人是為逃離中國政府，此外中國也沒有工作可做。

華府「威爾森中心」(Wilson Center)移民專家約舒華‧彭(Joshua Peng)表示，打算進入美國的中國無證客較為有錢、教育程度較高，也是在社媒平台訊息的鼓動下，才促使他們走線來到厄瓜多。

彭主張美國政府應該上TikTok之類的平台勸阻中國人，要他們別因資訊不實而做錯決定，或者至少走較安全途徑，畢竟目前的管道相當危險。