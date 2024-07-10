麻州新法生效 無證移民滯留機場 將送收容所
麻州新法9日生效，無證移民家庭如滯留該州機場過夜，將被送往由舊監獄改造的收容所關押。
有線電視新聞網(CNN)報導，在波士頓國際機場過夜的無證移民家庭，可能沒料到會被送進「州立監獄」。
麻州州長希利(Maura Healey)上月28日宣布，自7月9日起，全面禁止尋求庇護移民在波士頓羅根(Logan)國際機場過夜，此新規定9日生效。
官員表示，等待名單上部分合格家庭將被送往新的收容所，其中包括諾福克市(Norfolk)一座舊監獄改建的緊急收容所。
希利表示，「我們從不認為，羅根(機場)是適合人們過夜之處」。
州府官員解釋，實施新法規是礙於既有庇護空間用罄，但改造舊監獄仍具爭議。
過去數月來，麻州官員難以應對大量移民並發出警告。
希利去年表示，麻州的家庭緊急庇護體系已容納7500個家庭。
麻州副州長去年曾基於缺乏庇護空間，呼籲居民考慮在自家安置移民。
官員表示，最近麻州已派代表團前往南部邊境，宣導「麻州缺乏庇護空間」。
麻州官員5月宣布，座落於波士頓西南方約25哩的諾福克海灣州立矯治中心(Bay State Correctional Center)於2015年關閉，並改建為可容納140個家庭的緊急收容所。
CNN分台WBZ報導，這項爭議性公告在該矯治中心外引發抗議；WBZ影片顯示，抗議者揮舞標語，上頭寫著「監獄裡沒有孩子」、「諾福克監獄收容所對任何人來說都不安全！」等文字。
WBZ報導，諾福克居民當地6月舉行的其中一場激烈的社區會議，會中表達憂慮無證移民影響學校、醫療服務和公共安全。
數月來，許多無證移民在波士頓國際機場的抵達航廈角落牆邊打地鋪；不少人鋪設睡袋、毯子和枕頭，倒頭就睡。
CNN分台WCVB報導，機場內一度有數百個移民家庭下榻；官員稱，6月25日有288人在機場航廈，翌日上午則只剩下幾個家庭還留在那裡。
WBZ報導，州警、社工和機場職員將這些移民帶去搭計程車，送往奧爾斯頓(Allston)和昆西(Quincy)的接待中心。
麻州緊急援助主任萊斯(Scott Rice)6月發布新聞稿表示：「這(新規定)符合羅根機場旅客、工作人員和無證家庭的最大利益，機場不是人們尋求庇護的適當場所。我們將持續宣傳麻州沒有收容空間了，若移民家庭要來麻州，需要準備排除羅根機場或麻州緊急援助收容所的住房計畫。」
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