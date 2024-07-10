麻州新法生效 無證移民滯留機場 將送收容所

麻州新法9日生效，無證移民家庭如滯留該州機場過夜，將被送往由舊監獄改造的收容所關押。圖為來自海地的無證移民在波士頓國際機場的抵達航廈角落牆邊打地鋪。(路透)

麻州 新法9日生效，無證移民家庭 如滯留該州機場過夜，將被送往由舊監獄 改造的收容所關押。

有線電視新聞網(CNN)報導，在波士頓國際機場過夜的無證移民家庭，可能沒料到會被送進「州立監獄」。

麻州州長希利(Maura Healey)上月28日宣布，自7月9日起，全面禁止尋求庇護移民在波士頓羅根(Logan)國際機場過夜，此新規定9日生效。

官員表示，等待名單上部分合格家庭將被送往新的收容所，其中包括諾福克市(Norfolk)一座舊監獄改建的緊急收容所。

希利表示，「我們從不認為，羅根(機場)是適合人們過夜之處」。

州府官員解釋，實施新法規是礙於既有庇護空間用罄，但改造舊監獄仍具爭議。

過去數月來，麻州官員難以應對大量移民並發出警告。

希利去年表示，麻州的家庭緊急庇護體系已容納7500個家庭。

麻州副州長去年曾基於缺乏庇護空間，呼籲居民考慮在自家安置移民。

官員表示，最近麻州已派代表團前往南部邊境，宣導「麻州缺乏庇護空間」。

麻州官員5月宣布，座落於波士頓西南方約25哩的諾福克海灣州立矯治中心(Bay State Correctional Center)於2015年關閉，並改建為可容納140個家庭的緊急收容所。

CNN分台WBZ報導，這項爭議性公告在該矯治中心外引發抗議；WBZ影片顯示，抗議者揮舞標語，上頭寫著「監獄裡沒有孩子」、「諾福克監獄收容所對任何人來說都不安全！」等文字。

WBZ報導，諾福克居民當地6月舉行的其中一場激烈的社區會議，會中表達憂慮無證移民影響學校、醫療服務和公共安全。

數月來，許多無證移民在波士頓國際機場的抵達航廈角落牆邊打地鋪；不少人鋪設睡袋、毯子和枕頭，倒頭就睡。

CNN分台WCVB報導，機場內一度有數百個移民家庭下榻；官員稱，6月25日有288人在機場航廈，翌日上午則只剩下幾個家庭還留在那裡。

WBZ報導，州警、社工和機場職員將這些移民帶去搭計程車，送往奧爾斯頓(Allston)和昆西(Quincy)的接待中心。

麻州緊急援助主任萊斯(Scott Rice)6月發布新聞稿表示：「這(新規定)符合羅根機場旅客、工作人員和無證家庭的最大利益，機場不是人們尋求庇護的適當場所。我們將持續宣傳麻州沒有收容空間了，若移民家庭要來麻州，需要準備排除羅根機場或麻州緊急援助收容所的住房計畫。」