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忘了繳卡費？研究：理財能力能看出早期失智症

編譯盧炯燊／綜合報導
研究發現，一個人若確診有失智症，他的理財能力，包括信用評分早在五年前就開始減弱，而支付房貸的拖欠率，則在確診前三年前就開始增加。(美聯社)
研究發現，一個人若確診有失智症，他的理財能力，包括信用評分早在五年前就開始減弱，而支付房貸的拖欠率，則在確診前三年前就開始增加。(美聯社)

研究人員一直希望建立一種演算法，協助預測某人將來是否可能會患上阿茲海默症。其中紐約聯邦儲備銀行與喬治城大學一項全國性研究表明，用於衡量一個人履行財務承擔能力的信用評分，也可能預知認知能力是否下降。

研究發現，一個人若確診有失智症，他的理財能力，包括信用評分早在五年前就開始減弱，而支付房貸的拖欠率，則在確診前三年前就開始增加。

儘管並非所有處於失智症早期階段的人都會拖欠帳單，但若真的拖欠，其拖欠率增加幅度及速度確實驚人，例如在確診前一年，信用卡拖欠餘額增加最少50%，抵押貸款拖欠率也大增11%。

阿茲海默症協會護理及支援部主管莫雷諾(Monica Moreno)表示，失智者財務出現問題，主要是他們容易遭受財務欺詐或詐騙，包括身分盜竊等，若不及早解決，他們面對的財務風險會更加巨大。

她指出，這個研究說明了，失智者如何應對管理金錢或個人財務方面的挑戰，是失智症的常見早期預警信號，他們的家庭成員愈早發現這些徵兆及愈早介入就愈重要，包括更快地做好財務規畫。

阿茲海默症協會也提供了一些建議，包括與失智者及早討論值得信賴的家庭成員或朋友，協助支付帳單或設定自動付款計畫等；建立一個帳戶，只留有一小筆金錢供失智者自行使用；在銀行帳戶或信用卡設定大額往來自動通知；多留意銀行帳單；在電話上設定應用程式，以防範電話行銷及潛在的電話詐騙。

失智症狀會隨著時間的推移而惡化，記憶力會持續減弱及失去認知能力。聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，美國70歲以上的長者人口裡，15%患有癡呆症；美國患有阿茲海默症及相關失智症的580萬人裡 ，其中560萬人是65歲或以上。

阿茲海默症 信用卡 聯邦疾病防治中心

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