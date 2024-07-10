我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艙門脫落後重創形象 波音6月僅賣出3架客機

怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」

移植豬腎3個月 新州54歲婦去世 她曾說「只是碰碰運氣」

編譯盧炯燊／綜合報導
全球第二位移植豬腎並植入心臟機械泵的的54歲新澤西州婦女麗莎·皮薩諾 (圖)，於7日離世。圖為她今年4月術後躺在紐約大學朗格尼醫院病床上。(美聯社)
全球第二位移植豬腎並植入心臟機械泵的的54歲新澤西州婦女麗莎·皮薩諾 (圖)，於7日離世。圖為她今年4月術後躺在紐約大學朗格尼醫院病床上。(美聯社)

全球第二位移植豬腎並植入心臟機械泵的的54歲新澤西州婦女麗莎·皮薩諾 (Lisa Pisano)，於7日離世。

負責手術的紐約大學(NYU)朗格尼醫院(Langone Health)外科醫生蒙哥馬利(Robert Montgomery )9日發表聲明，指出皮薩諾術後初期恢復良好，經過47天後，由於心臟藥物導致豬腎受損，故不得不切除豬腎，重新接受血液透析，即俗稱洗腎來維持生命，但最終進入臨終關懷設施並於7日去世。

今年4月12日，蒙哥馬利的手術團隊宣布成功完成移植手術，皮薩諾成為歷來第二位接受豬腎移植的患者，也是首位接受豬器官移植的女性，被視為近年來嘗試使用動物器官移植人類體內的最新案例。

圖為紐約大學朗格尼醫院今年4月12日為麗莎·皮薩諾移植豬腎。(美聯社)
圖為紐約大學朗格尼醫院今年4月12日為麗莎·皮薩諾移植豬腎。(美聯社)

當時皮薩諾向媒體表示，她知道豬腎可能不起作用，但「我只是碰碰運氣，死馬當作活馬醫，即使最壞的情況是它對我不起作用，也有可能對其他人有用」。

蒙哥馬利稱讚皮薩諾嘗試實驗用豬器官移植到人類的勇氣，亦即所謂異種移植。這項研究盼有一天能解決移植器官嚴重短缺問題。

第一個移植豬腎的是男子斯萊曼 (Richard “Rick” Slayman)，他在麻州總醫院接受了移植手術，但在移植兩個月後於5月初去世。醫生表示他是死於一直都存在的心臟病，與移植無關。

除了這兩個移植豬腎實驗外，馬里蘭大學則向兩名男子移植豬心臟，但他們都是在移植後幾個月死去。

美國有超過10萬人在輪候移植器官，大多數需要腎臟，但有數以萬計的人還未輪到已經死去。

儘管目前移植豬腎及豬心尚未成功，但醫生們都希望從中獲得經驗。正如蒙哥馬利所說，「麗莎幫助我們接近實現一個人不必別人死才能活的未來，她的勇氣和善良的本性將永遠讓人銘記」。

新澤西州 心臟病 麻州

上一則

辯論後首個專訪拜登的媒體人 ABC主持人：他扛不住再做4年

下一則

忘了繳卡費？研究：理財能力能看出早期失智症

延伸閱讀

新州奧運金牌得主比賽跌倒 無緣巴黎奧運

新州奧運金牌得主比賽跌倒 無緣巴黎奧運
流浪在另一個世界（全文完）

流浪在另一個世界（全文完）
流浪在另一個世界（一一）

流浪在另一個世界（一一）
流浪在另一個世界（一○）

流浪在另一個世界（一○）

熱門新聞

美國邊境官員逮捕的中國無證移民。（取材自CBP推特）

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

2024-07-02 18:55
美國總統拜登。路透

紐時：拜登正在考慮退選

2024-07-03 11:49
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

2024-07-03 12:45
第一夫人吉兒日前被問如何看民主黨人逼宮拜登，她怒飆記者「別對我大叫」。圖為吉兒8日在喬治亞州競選活動畫面。（歐新社）

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

2024-07-09 08:15
16歲的高中生威爾遜入選美國代表隊，成為美國參加奧運會最年輕的田徑選手。(路透)

巴黎奧運／俄州16歲少年「跑」進美國隊 成最年輕田徑選手

2024-07-06 02:17
拜登總統與前總統川普同樣身為候選人，但在民主黨、共和黨內各自受到不同對待。圖為民眾在觀看總統辯論。(美聯社)

紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界

2024-07-05 08:55

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周
寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了

寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了