移植豬腎3個月 新州54歲婦去世 她曾說「只是碰碰運氣」

全球第二位移植豬腎並植入心臟機械泵的的54歲新澤西州婦女麗莎·皮薩諾 (圖)，於7日離世。圖為她今年4月術後躺在紐約大學朗格尼醫院病床上。(美聯社)

全球第二位移植豬腎並植入心臟機械泵的的54歲新澤西州 婦女麗莎·皮薩諾 (Lisa Pisano)，於7日離世。

負責手術的紐約大學(NYU)朗格尼醫院(Langone Health)外科醫生蒙哥馬利(Robert Montgomery )9日發表聲明，指出皮薩諾術後初期恢復良好，經過47天後，由於心臟藥物導致豬腎受損，故不得不切除豬腎，重新接受血液透析，即俗稱洗腎來維持生命，但最終進入臨終關懷設施並於7日去世。

今年4月12日，蒙哥馬利的手術團隊宣布成功完成移植手術，皮薩諾成為歷來第二位接受豬腎移植的患者，也是首位接受豬器官移植的女性，被視為近年來嘗試使用動物器官移植人類體內的最新案例。

圖為紐約大學朗格尼醫院今年4月12日為麗莎·皮薩諾移植豬腎。(美聯社)

當時皮薩諾向媒體表示，她知道豬腎可能不起作用，但「我只是碰碰運氣，死馬當作活馬醫，即使最壞的情況是它對我不起作用，也有可能對其他人有用」。

蒙哥馬利稱讚皮薩諾嘗試實驗用豬器官移植到人類的勇氣，亦即所謂異種移植。這項研究盼有一天能解決移植器官嚴重短缺問題。

第一個移植豬腎的是男子斯萊曼 (Richard “Rick” Slayman)，他在麻州 總醫院接受了移植手術，但在移植兩個月後於5月初去世。醫生表示他是死於一直都存在的心臟病 ，與移植無關。

除了這兩個移植豬腎實驗外，馬里蘭大學則向兩名男子移植豬心臟，但他們都是在移植後幾個月死去。

美國有超過10萬人在輪候移植器官，大多數需要腎臟，但有數以萬計的人還未輪到已經死去。

儘管目前移植豬腎及豬心尚未成功，但醫生們都希望從中獲得經驗。正如蒙哥馬利所說，「麗莎幫助我們接近實現一個人不必別人死才能活的未來，她的勇氣和善良的本性將永遠讓人銘記」。