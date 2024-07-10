「波士頓腔沒變」麻州喉癌患者移植聲帶 恢復發聲

妙佑醫療國際(Mayo Clinic)亞利桑納分院的醫師把凱帝恩(中)當作臨床試驗的對象，為今後更多患者打開「重生」的大門。(美聯社)

麻州 喉癌患者凱帝恩(Marty Kedian)接受罕見的聲帶移植手術後，恢復了發聲功能，為醫學史寫下新的篇章。

聲帶的移植本來就極為罕見，為癌症 患者移植更屬罕見。凱帝恩是全美第三個案例，而另兩例都是因為喉頭受傷，不是癌症。全世界移植聲帶的案例也不多。

妙佑醫療國際(Mayo Clinic)亞利桑納分院的醫師把凱帝恩當作臨床試驗的對象，為今後更多患者打開「重生」的大門。

四個月前接受手術的凱帝恩說，「大家都要發聲。我想讓大家知道，聲帶成功移植是可行的」。59歲的他聲音雖然略帶沙啞，但連續談話一小時不成問題。更令他欣慰的是，波士頓腔居然沒變。

麻州喉癌患者凱帝恩接受罕見的聲帶移植手術後，恢復了發聲功能。(美聯社)

他回想恢復聲音後，第一次打電話給82歲的母親時，心情激動的情況：「她可以聽到我的聲音了...跟母親講話，對我很重要。」

聲帶移植的研究規模很小，目前只能接受九名候選人，但科學界可從中摸索出最佳手術之道，希望能夠造福喉嚨受傷或切除，不能呼吸、吞嚥或說話的人。

鳳凰城妙佑國際醫院頭部頸部手術科主任洛特(David Lott)說，這種病患會變得很「避世」，把自己孤立在世界的一隅。他說，他開始這方面的研究，就是因為「我的病人告訴我，『唉，我也許還活著，可是，這不是真正的活著啊』。」

洛特研究團隊把手術初步的成果發表在9日發行的「妙佑國際論文彙編」期刊上。

喉嚨最為人知的是講話唱歌的聲帶，其實它也是呼吸、吞嚥的重要器官。又稱為「聲帶」的肌肉組織張開，空氣就可流進肺腔，關閉即可阻止食物或飲料走錯方向，震動則可讓經過的空氣變成聲音，成為說話唱歌的「聲源」。

美國頭兩次喉嚨移植手術分別於1998在克里夫蘭醫院，和2010年在戴維斯加州大學 醫院完成。美國防癌學會說，喉癌才是需要喉嚨移植的最大理由─今年就會有1萬2600人確診罹患喉嚨，其中數千人必須切除喉頭。