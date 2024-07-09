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極右派爆冷落敗 川普鐵粉MAGA批選舉舞弊

編譯廖振堯／綜合報導
法國極右政黨在第一輪選舉時領先，第二輪選舉時落居第三，因此美國的川普支持者大喊選舉作弊。(路透)
法國極右政黨在第一輪選舉時領先，第二輪選舉時落居第三，因此美國的川普支持者大喊選舉作弊。(路透)

法國選民為避免極右派翼國民聯盟(National Rally)掌權，7日國會決選大力支持倉促成軍的左翼聯盟「新人民陣線」(New Popular Front)，成功以182席成為國會最大黨。而遠在大西洋另一端，篤信「MAGA」(讓美國再次偉大)的川普鐵粉對此結果感到不滿，紛紛發文批評、指控選舉舞弊。

新聞周刊(Newsweek)報導，選前聲勢大好的國民聯盟爆冷以143席居末，也輸給總統馬克宏領導的中間派「同在」聯盟的168席。許多川普支持者批評了選舉結果，並將這次選舉與2020年美國大選和即將到來的2024年美國大選相提並論。

播客節目「全部下注」(All-In)聯合主持人、風險投資者薩克斯(David Sacks)在X平台(前推特)上發文，稱「法國的情況表明沒有一場選舉是確定的，馬克宏和極左派使用了書中的每一種伎倆把瑪蘅．雷朋(Marine Le Pen，國民聯盟領袖)拉下馬，」並說共和黨人也不該自滿大意。

粉絲超過260萬的右翼X帳戶「End Wokeness」也表示，「這太瘋狂了。馬克宏的政黨與極左翼社會主義者勾結以阻止雷朋獲勝…政變剛剛成功了、社會主義者贏得了第一名。看起來法國沒救了。」

學生挺川普(Students For Trump)組織的聯合創始人福尼爾(Ryan Fournier)則發文稱，「我更關心美國，而不是像法國這樣的國家，因為法國比起戰鬥更知道怎麼迅速舉白旗。」

在MAGA分子熱烈批評下，「法國安息吧」(RIP France)成為X上的熱門話題之一。有用戶感嘆「現在世上沒有一個國家能公平選舉。一旦你意識到這一點，你也屬於真正的抵抗份子了。」

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