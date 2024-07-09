法國大選過後，政壇三分天下，總理艾塔爾(左)請辭，獲總統馬克宏慰留。(美聯社)

法國國會7日舉行第二輪決選，左翼聯盟勝出，執政的中間派居次，首輪勢如破竹的極右派淪為老三，但所有政黨都未過半，形成三分天下的局面；法國總理艾塔爾(Gabriel Attal)8日提交辭呈，總統馬克宏 (Emmanuel Macron)予以慰留，以「確保國家穩定」。

華盛頓郵報報導，法國國會選舉落幕，社會黨(PS)、生態-綠黨(EELV)、不屈法國(LFI)等左派政黨組成的左翼聯盟「新人民陣線」(NFP)斬獲最多的182席。

然而，法國權勢強大的下議院「國民議會」(National Assembly)共有577席位，單一政黨聯盟需要獲得289席才過半，享有多數優勢。

馬克宏所屬的中間派「同在」(Ensemble)聯盟贏得168席，而首輪大勝的極右翼政黨「國民聯盟」(RN)其盟友則掉到第三名，僅獲143席。

總理艾塔爾7日晚表示，令人失望的選舉結果可能引發長期政治僵局，開啟法國政治的「新時代」。

馬克宏8日拒絕艾塔爾的辭呈，要求他「暫時」留任，「確保國家穩定」。

馬克宏的中間派聯盟一周前在首輪投票 中遭受重挫，凸顯馬克宏快速失去對內政的掌控權，但第二輪投票的結果讓馬克宏重返法國政治核心，但也可能只是暫時情況；在外交方面，馬克宏預料仍會出席9日到11日在華盛頓舉行的北大西洋公約組織 (NATO)峰會。

法國分裂的左派在此次選舉前，意外結盟以阻止極右派獲勝，而此聯盟也是基於馬克宏受挫而形成。

內閣制國家若大選後沒有單一政黨或聯盟取得過半席次，會出現懸峙國會(hung parliament)。為籌組執政多數，左派如今至少需要取得部分馬克宏盟友的支持。

左翼聯盟發言人、聯盟中極左的不屈法國(LFI)黨魁梅蘭雄(Jean-Luc Melenchon)7日已表態，「我們拒絕與(馬克宏的)政黨協商」，但他未詳述如此一來要怎麼取得多數席位；除了左派斬獲的182席，左派仍需107席才能占據多數優勢。