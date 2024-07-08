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巴黎恐熱破紀錄 奧運選手進三溫暖、穿長袖練耐熱

編譯俞仲慈／綜合報導
巴黎奧運可能出現破紀錄高溫，多國選手加強訓練適應炎熱天氣。(路透)
巴黎奧運可能出現破紀錄高溫，多國選手加強訓練適應炎熱天氣。(路透)

號稱史上最熱的2021年東京奧運會，恐怕將成為歷史，因為有報告指出巴黎奧運將有破紀錄高溫，許多選手未雨綢繆，加強訓練適應炎熱天氣，避免成績受到影響。

根據英國「永續體育協會」(Association for Sustainable Sport)與澳洲環保機構Frontrunners聯手公布的報告顯示，巴黎今夏平均氣溫恐增加逾華氏5.5度，不利於參賽選手的體能與成績表現。

澳洲奧運隊醫療主任布萊德里克(Carolyn Broderick)指出：「因應高溫的最佳方法就是適應環境，在高溫下受訓而且不只挑戰高溫。」並表示選手只需二至三周訓練即可完全適應高溫，而且七日內即可有初步效果。

例如比利時曲棍球隊為備戰東京奧運，訓練場地室內溫度設定為華氏122度，楊百翰大學(Brigham Young University)田徑越野教練艾史東(Ed Eyestone)也如法炮製，要求受訓的兩名馬拉松選手曼茲(Conner Mantz)與楊恩(Clayton Young)每周集訓結束後，在三溫暖待20至30分鐘。

無獨有偶，加拿大馬拉松選手林克雷特(Rory Linkletter)也在訓練過程加入三溫暖，甚至在上個月刻意穿上黑色長袖比賽；他說：「如果發動機過熱會加速燃燒，所以速度會慢下來。」

佛羅里達大學(University of Florida)運動醫學專家澤瑞斯基(Jason Zaremski)表示，三溫暖有助於啟動人體對高溫的適應機制，提高流入肌肉、心臟與皮膚的血液量。

長跑選手除了需要適應高溫，還必須降低核心體溫，避免體能受到潮濕炎熱的氣候影響，冰背心大受歡迎，因為在不提高核心體溫情況下，協助運動員熱身。

艾史東也提供棒球大小的冰球讓運動員熱身時握在手裡降溫：「我給他們冰球，然後拿著來回活動熱身。」或改用冰海綿降溫或是在頭、頸、手腕潑冰水。

不過並非所有運動員都擔心高溫影響比賽成績，林克雷特直言：「過去數年來，我一直練習適應高溫，希望巴黎天氣很熱，讓我對高溫影響倍感期待。」

巴黎奧運可能出現破紀錄高溫，多國選手加強訓練適應炎熱天氣。(美聯社)
巴黎奧運可能出現破紀錄高溫，多國選手加強訓練適應炎熱天氣。(美聯社)

高溫 東京奧運 澳洲

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